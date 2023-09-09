«Работа доставляет удовольствие». Детский врач-эндокринолог получила звание «Минчанин года»

Новости Беларуси. В День города по традиции состоялось чествование лучших мастеров и тружеников, чьи дела прославили Минск. Лауреатами почетного звания стали 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это представители абсолютно разных отраслей и профессий: врачи, учителя, сотрудники правоохранительных органов, управленцы и спортсмены – все те, кто вносит большой личный вклад в развитие столицы. Так, в области здравоохранения титул «Минчанин года» заслуженно присвоен заведующей городским детским амбулаторным эндокринологическим отделением 2-й городской детской клинической больницы Кислой Елене Ивановне.

Елена Ивановна педиатр и эндокринолог высшей категории. В профессию пришла более 30 лет назад. И о своем выборе не пожалела ни разу. За эти годы вылечила тысячи ребят. За плечами огромный опыт. Но признается: без трудностей не бывает.

Елена Кислая, заведующая городским детским амбулаторным эндокринологическим отделением 2-й городской детской клинической больницы:

Всякая работа – это интересное ожерелье из трудностей, радостей, проблем. Эти бусины, чередуясь, создают неповторимый рисунок жизни. Работа доставляет удовольствие – и это главное. Одна из самых распространенных эндокринных патологий – сахарный диабет. Под чутким присмотром врача дети учатся жить со своим заболеванием, вместе проверяют уровень сахара, считают калории.

Елена Кислая:

Это сложное заболевание, требующее больших усилий. И если при каких-то заболеваниях врач просто расписывает схему лечения, то у пациентов с сахарным диабетом это невозможно. Здесь можно лечить пациента, только научив его подбирать схему лечения, научив родителей. Это самый сложный момент нашей работы. Даже не каждый взрослый может дисциплинированно выполнять рекомендации врача. А здесь дети. И Елена Ивановна находит подход к каждому. Зачастую психологическая поддержка нужна и родителям.

Елена Кислая:

Все люди разные, но есть одно общее – они пришли ко мне за помощью. И у меня на приеме не один пациент – ребенок, у меня на приеме иногда два, три, четыре пациента, в зависимости от того, сколько сопровождающих с этим ребенком. Потому что бабушка, мама, папа – все перепуганы, никто не понимает, что происходит. Без психологии тут никак. От поведения врача на приеме зависит то, как будет воспринята ситуация родителями, смогут ли они стать моими союзниками.

В работе врача ошибки недопустимы: ему доверяют здоровье человека. Эту аксиому Елена Ивановна усвоила раз и навсегда. Поэтому при постановке диагноза и назначении препаратов спешки быть не может. Елена Кислая:

Я отношусь к категории врачей, которые всегда сомневаются. И к концу приема у меня всегда в блокноте целый список вопросов, по которым я себя перепроверю, поищу литературу и еще раз пересмотрю все результаты. За ответственность, профессионализм и постоянное развитие ее ценят не только пациенты, но и коллеги. Если нужен профессиональный совет, она всегда готова помочь.

Нина Лукашева:

Врач очень компетентный, очень доброжелательный, располагает к себе детей, нам очень понравилась.

Елена Ляшевич, главный врач 2-й городской детской клинической больницы:

Это профессионал, Врач с большой буквы. Хотелось бы отметить, что благодаря ей была начата помповая инсулинотерапия для детей с сахарным диабетом.

Сегодня во второй детской клинической больнице созданы все условия для диагностики, лечения и динамического наблюдения пациентов. Уровень медобслуживания растет, ежегодно обновляется оборудование. Елена Ляшевич:

В 2021 году на территории изотопной лаборатории прошла модернизация полностью и был установлен однофотонный компьютерный томограф, который помогает в диагностике, в том числе и пациентов с эндокринологическими проблемами. Мы получили много оборудования и в реанимацию, и в урологическое отделение.