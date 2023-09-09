«Мне здесь очень нравится». Какие развлечения предлагает детям фестиваль «Минск образовательный»?

Новости Беларуси. Торжество звонкого детского смеха, увлекательных конкурсов и новых открытий. В День города прошел фестиваль «Минск образовательный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое внешкольное учреждение столицы, а всего их девять, презентовало свою деятельность. У их представителей можно было узнать о кружках и клубах, которые функционируют, и даже записаться в них.

Здесь много разных занятий. Например, мы делали птичек и зайчиков. Здесь можно найти себе любой кружок под любой интерес. Тут можно лепить из глины, посмотреть концерт.

Мне здесь очень нравится. Мы сюда приехали с классом. Тут очень интересно. Мне понравилось, как нам нарисовали аквагрим с васильком.

Светлана Кисель, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Программой мероприятия предусмотрены площадки для картинга, LEGO-город. Презентована площадка туристско-экологического центра. В рамках мероприятий состоялось награждение победителей и призеров городского смотра-конкурса «Формула сада».