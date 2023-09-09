Вадим Синявский о помощи Марокко: если будет международный запрос, то наши специалисты будут готовы

Новости Беларуси. Помочь Марокко готовы и белорусские спасатели. Об этом заявил Министр МЧС Беларуси, отвечая на вопрос нашего корреспондента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Республика Беларусь всегда оказывает всем и гуманитарную помощь, и в этом году наш специальный республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» оказывал помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Поэтому если будет соответствующий международный запрос, то наши специалисты будут готовы к выполнению поставленной задачи.