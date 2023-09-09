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Вадим Синявский о помощи Марокко: если будет международный запрос, то наши специалисты будут готовы

09 сентября 2023 12:08
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Новости Беларуси. Помочь Марокко готовы и белорусские спасатели. Об этом заявил Министр МЧС Беларуси, отвечая на вопрос нашего корреспондента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский о помощи Марокко: если будет международный запрос, то наши специалисты будут готовы-1

Владимир Синявский в Минске принял участие в открытии Международных соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель», которые собрали представителей нашей страны, России и Вьетнама.

Вадим Синявский о помощи Марокко: если будет международный запрос, то наши специалисты будут готовы-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Республика Беларусь всегда оказывает всем и гуманитарную помощь, и в этом году наш специальный республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» оказывал помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Поэтому если будет соответствующий международный запрос, то наши специалисты будут готовы к выполнению поставленной задачи.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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