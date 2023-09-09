Азарёнок: «Да здравствует КНДР! Товарищ Ким, размахни ядерной дубиной!»

Президент поздравил лидера и народ Северной Кореи с государственным праздником – 75-летием образованием КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не сдались мировой гегемонии, когда остались одни. И это роднит героическую Корею с нами. Об общей судьбе и общих врагах – «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

И День Минска сегодня, и День Москвы, и День Гродно. Вчера вот Мисс Беларусь выбирали всей страной. Еда в избытке, солнце яркое и красота повсюду. Празднично живут нынче белорусы, кучеряво я бы сказал. Спасибо бы только Батьке не забывали говорить. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. А под Минском окопы копают. Тренируются наши бойцы. Наши спецназовцы. Внутренние войска. Без камер и репортеров трудятся они. И с «вагнерами», и без. Проливают пот, чтобы мы развлекались. Рытье окопов, штурм окопов, стрельба, сбор медиков, сбор командиров. Завтра воскресенье, помолитесь в храмах о властех и воинстве ея. А нас любят! Любят на всех языках мира. На польском.

Томаш Грыгуч, писатель, политолог (Польша):

В Польше есть люди, которые уважают политику Лукашенко (подробнее). Григорий Азаренок:

На немецком.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вы там, с Запада, показали, как надо относиться к Беларуси. Линда Краенкова, музыкант (Германия):

Смотрите, я просто даже не думаю о том, когда пишу песни. Это просто выходит. Я не могу это даже объяснить немцам. Все спрашивают: ты же тут родилась, ты там никогда не жила. Но все равно кусочек сердца у меня там. И я действительно это делаю. И даже часть русских немцев, их тут очень много, которые меня поддерживают, понимают. Топят прям за меня. В том числе есть некоторые, которые очень плохо к этому относятся. Это какой-то триггер у них. Я знала, на что я иду, врать не буду, я люблю Беларусь. Это моя часть, моя кровь, моя мама, бабушка, дедушка. Зачем мне скрывать это?

Григорий Азаренок:

И словом русской песни нас любят. Смотрите видео в нашем Telegram-канале.

Григорий Азаренок:

А сегодня Батька поздравил прекрасную страну, великий народ и могучего вождя – Ким Чен Ына. Когда Советский Союз отрекся от самого себя, когда все, все пошли в услужение врагу, вы остались одни в этом подлом, злобном, бесноватом и жадном мире. А совсем скоро подошел Лукашенко. Мы в Европе, вы в Азии – бьемся с Шер-Ханом и его гиенами. Подпаливаем ему морду. И как бы тупые либерасты, кончелыги, прощелыги, облизыватели Европы и ее в рифму конечностей ни смеялись, КНДР победила. И сегодня ее победу признают все. Трамп, гегемонище, подкатывал со своими авианосцами. И что? Увидел сплоченную, мощную духом, единую страну, готовую идти на смертный бой. Они сказали: нам нет спасения, мы победим. И гегемончик отступил.