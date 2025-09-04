В Латвии начались международные военные учения

В Латвии начались крупные международные учения. В них задействованы около 12 тысяч военнослужащих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Латвии начались крупные международные учения. В них задействованы около 12 тысяч военнослужащих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности это представители армий США, Эстонии и Литвы, штаб многонациональной бригады НАТО в прибалтийской республике. Целью маневров станет отработка совместных действий при отражении нападения противника. В ходе маневров проверят способность международного контингента оперативно перемещаться к зоне боев. По приказу министра обороны в полную готовность приведены системы ПВО на восточной границе Латвии.