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В Латвии начались международные военные учения

04 сентября 2025 05:56
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В Латвии начались крупные международные учения. В них задействованы около 12 тысяч военнослужащих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии начались международные военные учения-2

В частности это представители армий США, Эстонии и Литвы, штаб многонациональной бригады НАТО в прибалтийской республике. Целью маневров станет отработка совместных действий при отражении нападения противника. В ходе маневров проверят способность международного контингента оперативно перемещаться к зоне боев. По приказу министра обороны в полную готовность приведены системы ПВО на восточной границе Латвии. 

# Военные учения # Латвия

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