«Город нам очень понравился». В Минске идёт международная борьба сотрудников МЧС за звание сильнейшего

Новости Беларуси. Готовность в любой момент прийти при необходимости на помощь – результат ежедневных тренировок. Они лежат в основе и недавно зародившегося пожарно-спасательного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Готовность в любой момент прийти при необходимости на помощь – результат ежедневных тренировок. Они лежат в основе и недавно зародившегося пожарно-спасательного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот и сегодня участников соревнований ждет комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок. Преимущественно в стартах участвуют мужчины, но выполнять по-настоящему сложные упражнения наравне с ними будут и девушки.
Нгуен Ван Нгок, участник международных соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» (Вьетнам):
Мы в Минск приехали в первый раз, город нам очень понравился, хороший и красивый. Такие соревнования для нас в новинку, планируем здесь приобрести полезные знания и новых друзей.
Для болельщиков соревнований подготовили тематические фотозоны, выступления артистов и духового оркестра МЧС. Зрителей угощают и солдатской кашей, но поскольку есть гости из Вьетнама, вместо привычной перловки в ее основе рис. Выбирать сильнейшего пожарного-спасателя как в личном, так и командном зачете на площадке возле Центральных ворот парка Победы будут до самого вечера.