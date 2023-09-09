«Город нам очень понравился». В Минске идёт международная борьба сотрудников МЧС за звание сильнейшего

Новости Беларуси. Готовность в любой момент прийти при необходимости на помощь – результат ежедневных тренировок. Они лежат в основе и недавно зародившегося пожарно-спасательного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и сегодня участников соревнований ждет комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок. Преимущественно в стартах участвуют мужчины, но выполнять по-настоящему сложные упражнения наравне с ними будут и девушки.

Нгуен Ван Нгок, участник международных соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» (Вьетнам):

Мы в Минск приехали в первый раз, город нам очень понравился, хороший и красивый. Такие соревнования для нас в новинку, планируем здесь приобрести полезные знания и новых друзей.