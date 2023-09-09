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«Город нам очень понравился». В Минске идёт международная борьба сотрудников МЧС за звание сильнейшего

09 сентября 2023 12:16
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Новости Беларуси. Готовность в любой момент прийти при необходимости на помощь – результат ежедневных тренировок. Они лежат в основе и недавно зародившегося пожарно-спасательного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Город нам очень понравился». В Минске идёт международная борьба сотрудников МЧС за звание сильнейшего-1

Вот и сегодня участников соревнований ждет комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок. Преимущественно в стартах участвуют мужчины, но выполнять по-настоящему сложные упражнения наравне с ними будут и девушки.

«Город нам очень понравился». В Минске идёт международная борьба сотрудников МЧС за звание сильнейшего-4

Нгуен Ван Нгок, участник международных соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» (Вьетнам):
Мы в Минск приехали в первый раз, город нам очень понравился, хороший и красивый. Такие соревнования для нас в новинку, планируем здесь приобрести полезные знания и новых друзей.

«Город нам очень понравился». В Минске идёт международная борьба сотрудников МЧС за звание сильнейшего-7

Для болельщиков соревнований подготовили тематические фотозоны, выступления артистов и духового оркестра МЧС. Зрителей угощают и солдатской кашей, но поскольку есть гости из Вьетнама, вместо привычной перловки в ее основе рис. Выбирать сильнейшего пожарного-спасателя как в личном, так и командном зачете на площадке возле Центральных ворот парка Победы будут до самого вечера.

# МЧС # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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