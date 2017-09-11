Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»

Новости Беларуси. Минску – 950 лет. Юбилей стал поводом поговорить в рамках ток-шоу «Что происходит» о том, чем минчане гордятся сейчас в своём городе и каким хотели бы его видеть.

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