«Чехи уже не хотят туристов, уже так много, что уже свободного места нет»

Новости Беларуси. Почему в Праге нет мероприятий-аналогов Дня города в Минске, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Карел Пильны, советник Европейской легкоатлетической ассоциации:

Вы очень быстро и хорошо двигаетесь. Почему. На марафоне 3-4 года тому назад никто бы не заплатил. Может быть, 1 рубль. Сейчас 20-30-40 рублей они оплачивают. Если в Праге ты пойдёшь на «Лебединое озеро» – ты посмотришь 24 лебедя и заплатишь 100 евро.

Здесь я видел 36 лебедей.

И ещё – мы разговаривали о том, что в Праге нет такого праздника. Почему? Потому что наши граждане уже не хотят туристов, уже так много, что, в принципе, там уже свободного места нет.