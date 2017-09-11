«Стояла сцена возле ТЦ, любой мог записаться»: народный фестиваль во Фрунзенском районе будут проводить ежегодно

Новости Беларуси. «Изюминкой» празднования Дня города во Фрунзенском районе Минска стал необычный конкурс, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

Главное событие – подвели мы итоги, у нас прошёл такой народный фестиваль «Квадро-Фест». Каждый четверг в августе по вечерам проходил отборочный тур – любой желающий мог записаться, принять участие в «Открытом микрофоне».

Стояла сцена возле одного из наших торговых центров, и проходил конкурс творчества.

И именно ко Дню города, к 950-летию, подводили итоги, провели гала-концерт, наградили победителей. И мероприятие очень понравилось нашим жителям. И мы будем такой «Квадро-Фест» проводить ежегодно.