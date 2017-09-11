Постановщик первого Дня города в Минске: «Праздник делали, всё-таки, режиссёры, а не чиновники»

Новости Беларуси. Что изменилось в проведении праздника в честь Минска, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Николай Дудченко, хореограф, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Праздник делался таким образом, что он делился на определённые фрагменты, которые заканчивались представлением театрализованным на стадионе «Динамо». И каждый праздник имел свою «изюминку» – то ли это был карнавал, то ли это была «Формула-1» по водно-моторным видам спорта.

Мы, кстати, впервые на праздниках города оперный театр вывели на улицу.

И показали «Дзікае паляванне караля Стаха», с настоящими лошадьми. Сегодня этого, к сожалению, нет. И, дальше, праздник делали, всё-таки, режиссёры, а, извините, не чиновники. Сейчас праздники делают все, умеют делать. Как первый запуск корабля космического – никто не знал, чем это закончится. Сейчас все знают, чем это заканчивается.