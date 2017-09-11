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Режиссёр первого Дня города в Минске: «Возмущён тем, что мы переняли у москвичей название праздника»

11 сентября 2017 15:41
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Новости Беларуси. Как изначально назывался праздник в честь Минска, рассказали во время ток-шоу «Что происходит»

Николай Дудченко, хореограф, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Я совершенно возмущён тем, что мы переняли у москвичей название праздника – «День города». День или тень, или  ночь – непонятно. «Праздник города», на белорусском языке – «свята». Красивые слова.

Почему «день»? А завтра что будет?

Первый праздник был под девизом: «Без алкоголя и табака». Может, без алкоголя – это неправильно, но без табака – это точно… и, самое главное, что идея была – консолидировать минчан, они должны почувствовать семью. Чтобы они увидели всё, что происходит в нашем городе хорошего.

Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»

# общество # Николай Дудченко # День города в Минске-2017

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