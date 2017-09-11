Новости Беларуси. Как организовывали первый День города в столице Беларуси, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Николай Дудченко был режиссёром-постановщиком самого первого праздника города в 1986 году. В 1986 году это было в диковинку, это было очень особенно и, наверное, очень страшно заниматься этим?

Николай Дудченко, хореограф, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Да, по просеке ходить проще, чем по лесу. Поэтому это было для нас очень сложно. Не только для нас, для всех устроителей праздника – впервые в Советском Союзе праздник города прошёл именно в Минске. Не в Москве, не где, а в Минске.