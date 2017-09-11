«Цэнтр пачатковы – Строчыцкае гарадзішча, за аўтарынкам «Малінаўка»: историк предлагает создать минский археологический парк

Новости Беларуси. Как объединить разные исторические части столицы Беларуси, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Тарасов, археолог, кандидат исторических наук:

Горад наш унікальны, ён мае два гістарычных цэнтра – адзін тут, на Нямізе, у цэнтры горада, а другі цэнтр, пачатковы – гэта так званае Строчыцкае гарадзішча, не так далёка, за аўтарынкам «Малінаўка», літаральна 3 кіламетры, ёсць вёска Гарадзішча і там пачынаўся наш горад.

Там ёсць замак, там ёсць выдатнейшы пасад.

І, сапраўды, там агромністы комплекс, які ў X стагоддзі ўжо быў паўнавартасным горадам. І вось, у сувязі з гэтым, я, як археолаг, які меў дачыненне да раскопак горада нашага старажытнага, пачынаючы з 1975 года – я там пачынаў фактычна школьнікам сваю археалагічную кар’еру, потым даводзілася капаць у 80-ых гадах яго, потым, самастойна, у пачатку 2000-ых. І я вам скажу, што ў нас ёсць, што паказаць. Вось існуе ў нашым горадзе музей гісторыі горада Мінска, ён створаны гарадскімі ўладамі, ён падтрымліваецца гарадскімі ўладамі. Ёсць ужо цэлых 7 музеяў – філіялаў гэтага музея. Але, на мой погляд, не хапае аднаго – археалагічнага. Ёсць планы, але можна было б аб’яднаць тое старадаўняе гарадзішча, той цэнтр, і гэты цэнтр – і зрабіць цэлы нацыянальны археалагічны парк.

Што б Вы назвалі самым цікавым з таго, што можна паказаць з таго, што знайшлі ў Мінчскім замчышчы ці, ўвогуле?

Сергей Тарасов:

Калі бы быў створаны археалагічны музей на месцы старажытнага замчышча, тут, на Нямізе, можна было б ускрыць, падняць падмуркі недабудаванага, праўда, але ў камяні зробленага падмурка менскага храма XII стагоддзя. Гэта магла бы быць частка экспазіцыі. Пад не зусім адкрытым небам, пад купалам нейкім – і гэта было б можна людзям паказваць.