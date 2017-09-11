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Режиссёр о первом Дне города в Минске: «Весна, зарождение жизни, никто не занят картошкой. Какой праздник в сентябре?»

11 сентября 2017 15:43
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Новости Беларуси. Минску – 950 лет. Юбилей стал поводом поговорить в рамках ток-шоу «Что происходит».

Николай Дудченко, хореограф, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Первый праздник города – ровно 31 год 4 месяца назад. Почему никто не задаёт вопрос, когда был первый праздник города? 24 мая. Весна. Зарождение жизни, любви, чего хотите.

Все здесь, в Минске – и студенты, и школьники.

Никто не занят картошкой и так далее. А сентябрь – это увядание. Увядание. Какой праздник в сентябре?  

Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»

# общество # Николай Дудченко # День города в Минске-2017

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