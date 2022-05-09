«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне

В честь освободителей Минска 3 июля 1944 года Москва салютовала. Могучий залп прогремел из 324 орудий. 24 раза в июльском небе полыхали огни славы и почета. А уже меньше, чем через две недели, Минск принимал уникальный парад Победы.
В честь освободителей Минска 3 июля 1944 года Москва салютовала. Могучий залп прогремел из 324 орудий. 24 раза в июльском небе полыхали огни славы и почета. А уже меньше, чем через две недели, Минск принимал уникальный парад Победы.
Константин Герцев, корреспондент:
Набережная реки Свислочь в районе улицы Красноармейской – сюда 16 июля 1944 года начнут стекаться партизанские подразделения из восточных районов Беларуси. После импровизированная колонна людей, военной техники двинется к современному экономическому университету. Далее – на выезд из Минска, к нынешней станции метро «Могилевская». Уже позже по этому маршруту проложат одну из основных транспортных артерий белорусской столицы и назовут ее Партизанский проспект.
В тот день здесь не было лощеной брусчатки, строенных шеренг и выглаженной формы. Партизаны шли в том, в чем вчера били врага. В руках трофейное немецкое оружие или родные самопалы, некоторые из них чудом сохранились до наших дней.
Екатерина Котловская, старший научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны:
В музее истории Великой Отечественной войны хранится целая коллекция самодельного партизанского оружия. Она носит статус историко-культурных ценностей № 1. Всего в музее две такие коллекции. Первая – это партизанское самодельное оружие, вторая – рукописные партизанские журналы, которые являются летописью партизанской жизни.
Был в строю еще один крайне необычный, но не менее заслуженный участник парада – козел по кличке Малыш. В 1943 году после разгрома немецкого гарнизона под Вилейкой попал в руки партизан, животное должно было пойти на обед, но приглянулось бойцам и вскоре поступило на службу в полевую медсанчасть.
Екатерина Котловская:
На парад его нарядили. Была лента, украшенная немецкими крестами трофейными, ее решили повесить на шею Малышу. На голове у него была фуражка немецкая. Вызвал он, конечно же, большой ажиотаж не только среди участников парада, но и среди минчан.
Позади годы скитаний по лесам и ожесточенной борьбы с оккупантами. Они профессиональные свидетели зверств, учиненных фашистами на белорусской земле. И даже сейчас, спустя 77 лет Великой Победы, вспоминая, в жилах стынет кровь. Ведь картинка как наяву.
Бронислав Карпенко, боец отряда «Победа» партизанской бригады им. Щорса:
Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали.
Парад стал своеобразным заявлением миру: мы есть. Подвиг партизан освобождением Беларуси не закончился. Большинство продолжило службу в регулярных частях, как и наш герой, Бронислав Карпенко. Погрузившись в летопись войны, он прослезился и рассказал свою тайну жизни. Летом 1944 года по Минску шагал юноша Слава. Свое настоящее имя он оставил при себе, не хотел, чтобы сослуживцы знали про его польские корни.
Бронислав Карпенко:
У меня было какое-то чувство неприязни к полякам, а у меня мама была полька, а отец – белорус. И мама мне дала имя Бронислав (Бронька), а старшего брата – Франц (Франак).
Спустя пару месяцев после Победы ему написал другой белорус с польскими корнями – маршал Рокоссовский. Он поблагодарил за службу и вспомнил про парад, тот самый, в июле 1944 года. Ведь в окопе или землянке нет деления на национальности. Родина у всех одна.
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