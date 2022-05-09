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«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне

09 мая 2022 16:01
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В честь освободителей Минска 3 июля 1944 года Москва салютовала. Могучий залп прогремел из 324 орудий. 24 раза в июльском небе полыхали огни славы и почета. А уже меньше, чем через две недели, Минск принимал уникальный парад Победы.

«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Набережная реки Свислочь в районе улицы Красноармейской – сюда 16 июля 1944 года начнут стекаться партизанские подразделения из восточных районов Беларуси. После импровизированная колонна людей, военной техники двинется к современному экономическому университету. Далее – на выезд из Минска, к нынешней станции метро «Могилевская». Уже позже по этому маршруту проложат одну из основных транспортных артерий белорусской столицы и назовут ее Партизанский проспект.  

«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне-4

В тот день здесь не было лощеной брусчатки, строенных шеренг и выглаженной формы. Партизаны шли в том, в чем вчера били врага. В руках трофейное немецкое оружие или родные самопалы, некоторые из них чудом сохранились до наших дней.  

«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне-7

Екатерина Котловская, старший научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны:  
В музее истории Великой Отечественной войны хранится целая коллекция самодельного партизанского оружия. Она носит статус историко-культурных ценностей № 1. Всего в музее две такие коллекции. Первая – это партизанское самодельное оружие, вторая – рукописные партизанские журналы, которые являются летописью партизанской жизни.  

«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне-10

Был в строю еще один крайне необычный, но не менее заслуженный участник парада – козел по кличке Малыш. В 1943 году после разгрома немецкого гарнизона под Вилейкой попал в руки партизан, животное должно было пойти на обед, но приглянулось бойцам и вскоре поступило на службу в полевую медсанчасть.  

Екатерина Котловская:  
На парад его нарядили. Была лента, украшенная немецкими крестами трофейными, ее решили повесить на шею Малышу. На голове у него была фуражка немецкая. Вызвал он, конечно же, большой ажиотаж не только среди участников парада, но и среди минчан.  

Позади годы скитаний по лесам и ожесточенной борьбы с оккупантами. Они профессиональные свидетели зверств, учиненных фашистами на белорусской земле. И даже сейчас, спустя 77 лет Великой Победы, вспоминая, в жилах стынет кровь. Ведь картинка как наяву.  

«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне-13

Бронислав Карпенко, боец отряда «Победа» партизанской бригады им. Щорса:  
Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали.  

«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне-16

Парад стал своеобразным заявлением миру: мы есть. Подвиг партизан освобождением Беларуси не закончился. Большинство продолжило службу в регулярных частях, как и наш герой, Бронислав Карпенко. Погрузившись в летопись войны, он прослезился и рассказал свою тайну жизни. Летом 1944 года по Минску шагал юноша Слава. Свое настоящее имя он оставил при себе, не хотел, чтобы сослуживцы знали про его польские корни.  

«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне-19

Бронислав Карпенко:  
У меня было какое-то чувство неприязни к полякам, а у меня мама была полька, а отец – белорус. И мама мне дала имя Бронислав (Бронька), а старшего брата – Франц (Франак).  

«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне-22

Спустя пару месяцев после Победы ему написал другой белорус с польскими корнями – маршал Рокоссовский. Он поблагодарил за службу и вспомнил про парад, тот самый, в июле 1944 года. Ведь в окопе или землянке нет деления на национальности. Родина у всех одна.  

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# Великая Отечественная война # общество # Константин Герцев # Екатерина Котловская # Бронислав Карпенко # Фотофакт

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