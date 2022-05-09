«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне

В честь освободителей Минска 3 июля 1944 года Москва салютовала. Могучий залп прогремел из 324 орудий. 24 раза в июльском небе полыхали огни славы и почета. А уже меньше, чем через две недели, Минск принимал уникальный парад Победы.

Константин Герцев, корреспондент: Набережная реки Свислочь в районе улицы Красноармейской – сюда 16 июля 1944 года начнут стекаться партизанские подразделения из восточных районов Беларуси. После импровизированная колонна людей, военной техники двинется к современному экономическому университету. Далее – на выезд из Минска, к нынешней станции метро «Могилевская». Уже позже по этому маршруту проложат одну из основных транспортных артерий белорусской столицы и назовут ее Партизанский проспект.

В тот день здесь не было лощеной брусчатки, строенных шеренг и выглаженной формы. Партизаны шли в том, в чем вчера били врага. В руках трофейное немецкое оружие или родные самопалы, некоторые из них чудом сохранились до наших дней.

Екатерина Котловская, старший научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны: В музее истории Великой Отечественной войны хранится целая коллекция самодельного партизанского оружия. Она носит статус историко-культурных ценностей № 1. Всего в музее две такие коллекции. Первая – это партизанское самодельное оружие, вторая – рукописные партизанские журналы, которые являются летописью партизанской жизни.

Был в строю еще один крайне необычный, но не менее заслуженный участник парада – козел по кличке Малыш. В 1943 году после разгрома немецкого гарнизона под Вилейкой попал в руки партизан, животное должно было пойти на обед, но приглянулось бойцам и вскоре поступило на службу в полевую медсанчасть.

Екатерина Котловская:

На парад его нарядили. Была лента, украшенная немецкими крестами трофейными, ее решили повесить на шею Малышу. На голове у него была фуражка немецкая. Вызвал он, конечно же, большой ажиотаж не только среди участников парада, но и среди минчан.

Позади годы скитаний по лесам и ожесточенной борьбы с оккупантами. Они профессиональные свидетели зверств, учиненных фашистами на белорусской земле. И даже сейчас, спустя 77 лет Великой Победы, вспоминая, в жилах стынет кровь. Ведь картинка как наяву.