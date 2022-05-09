«Это было в мае, на рассвете». Послушайте, как душевно рассказывает девочка стих Георгия Рублёва

Новости Беларуси. Наши предки не шли отдавать свои жизни. Они спасали свои семьи, Родину и наше будущее. Есть у Дня Победы такие символы, которые по-особенному раскрывают подвиг самопожертвования. За многими – истории с глубоким смыслом. Берлин, 1945 год. Последние дни войны. В немецкой столице идут ожесточенные бои.

Это было в мае, на рассвете.

Нарастал у стен рейхстага бой.

Девочку немецкую заметил

Наш солдат на пыльной мостовой.

У столба, дрожа, она стояла,

В голубых глазах застыл испуг.

И куски свистящего металла

Смерть и муки сеяли вокруг.

Тут он вспомнил, как прощаясь летом

Он свою дочурку целовал.

Может быть отец девчонки этой

Дочь его родную расстрелял.