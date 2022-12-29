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«Хорошая традиция собирать всех». На Олимпийскую ёлку в Минске пригласили белорусских спортсменов и их детей

29 декабря 2022 16:08
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Новости Беларуси. Традиционный новогодний праздник «Олимпийская елка», организованный Национальным олимпийским комитетом, собрал более 500 ребят в возрасте от 3 до 13 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это дети и внуки чемпионов и призеров Олимпийских игр, ветеранов спорта, представителей спортивных организаций.

«Хорошая традиция собирать всех». На Олимпийскую ёлку в Минске пригласили белорусских спортсменов и их детей-1

Еще до начала представления гости могли попробовать себя в различных конкурсах. А праздник открыл президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Он поздравил всех присутствующих, а также вручил сертификаты на подарки и спортивный инвентарь ребятам из социальных учреждений.

Любовь Черкашина: ничего сверхъестественного от нового года не жду. Хочу, чтобы мои близкие были счастливы. Подробнее здесь.

«Хорошая традиция собирать всех». На Олимпийскую ёлку в Минске пригласили белорусских спортсменов и их детей-4

Затем началось красочное представление. Новый формат елки – это «Новогоднее приключение на фабрике Деда Мороза». Полноценный спектакль, театрализованное представление с большим количеством интерактива. Дети и их родители увлеченно наблюдали за сказочными персонажами, а также делились своими воспоминаниями и ожиданиями от наступающего праздника.

«Хорошая традиция собирать всех». На Олимпийскую ёлку в Минске пригласили белорусских спортсменов и их детей-7

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Супер! Хорошая традиция собирать всех спортсменов и детей олимпиоников, можно так сказать. Мы видим, что Национальный олимпийский комитет меняет формат – он постоянно чем-то удивляет. И вот сегодня совершенно новое мероприятие, совершенно новый подход. Здорово, что стремятся делать что-то лучше.

«Хорошая традиция собирать всех». На Олимпийскую ёлку в Минске пригласили белорусских спортсменов и их детей-10

В канун Нового года Национальный олимпийский комитет Беларуси выпустил в свет очередной номер журнала TEAM.BY.

«Хорошая традиция собирать всех». На Олимпийскую ёлку в Минске пригласили белорусских спортсменов и их детей-13

На страницах издания – интервью с четырехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону Дарьей Домрачевой, которая долгое время работала в Китае, сейчас живет в Монако и давно так обстоятельно не общалась с журналистами.

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# Белорусские спортсмены # общество # Виктор Лукашенко # Дарья Домрачева # Любовь Черкашина # Александр Богданович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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