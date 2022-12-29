«Хорошая традиция собирать всех». На Олимпийскую ёлку в Минске пригласили белорусских спортсменов и их детей

Новости Беларуси. Традиционный новогодний праздник «Олимпийская елка», организованный Национальным олимпийским комитетом, собрал более 500 ребят в возрасте от 3 до 13 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это дети и внуки чемпионов и призеров Олимпийских игр, ветеранов спорта, представителей спортивных организаций.

Еще до начала представления гости могли попробовать себя в различных конкурсах. А праздник открыл президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Он поздравил всех присутствующих, а также вручил сертификаты на подарки и спортивный инвентарь ребятам из социальных учреждений. Любовь Черкашина: ничего сверхъестественного от нового года не жду. Хочу, чтобы мои близкие были счастливы. Подробнее здесь.

Затем началось красочное представление. Новый формат елки – это «Новогоднее приключение на фабрике Деда Мороза». Полноценный спектакль, театрализованное представление с большим количеством интерактива. Дети и их родители увлеченно наблюдали за сказочными персонажами, а также делились своими воспоминаниями и ожиданиями от наступающего праздника.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Супер! Хорошая традиция собирать всех спортсменов и детей олимпиоников, можно так сказать. Мы видим, что Национальный олимпийский комитет меняет формат – он постоянно чем-то удивляет. И вот сегодня совершенно новое мероприятие, совершенно новый подход. Здорово, что стремятся делать что-то лучше.

В канун Нового года Национальный олимпийский комитет Беларуси выпустил в свет очередной номер журнала TEAM.BY.