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Любовь Черкашина: ничего сверхъестественного от нового года не жду. Хочу, чтобы мои близкие были счастливы

29 декабря 2022 16:06
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Новости Беларуси. Традиционный новогодний праздник «Олимпийская елка», организованный Национальным олимпийским комитетом, собрал более 500 ребят в возрасте от 3 до 13 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это дети и внуки чемпионов и призеров Олимпийских игр, ветеранов спорта, представителей спортивных организаций.

«Хорошая традиция собирать всех». На Олимпийскую елку в Минске пригласили белорусских спортсменов и их детей. Подробнее здесь.

Любовь Черкашина: ничего сверхъестественного от нового года не жду. Хочу, чтобы мои близкие были счастливы-1

Еще до начала представления гости могли попробовать себя в различных конкурсах. А праздник открыл президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

Любовь Черкашина: ничего сверхъестественного от нового года не жду. Хочу, чтобы мои близкие были счастливы-4

Любовь Черкашина: ничего сверхъестественного от нового года не жду. Хочу, чтобы мои близкие были счастливы-6

Любовь Черкашина, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Детки у меня маленькие. Вере будет только пять лет. Конечно, может что-то напридумывать. А малышу просто нравится, когда зажигаются огни на елке, когда Дед Мороз выходит. Конечно, это вызывает у него эмоции, потому что человек, по большой сути, видит это впервые в жизни.

Ничего сверхъестественного от нового года я не жду, больше просто хочу, чтобы моя семья, мои родные, мои близкие, мои любимые люди были здоровы и счастливы. И мне будет этого достаточно в 2023 году.

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# Белорусские спортсмены # общество # Любовь Черкашина # Виктор Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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