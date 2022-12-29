Отдельные кабинеты для сотрудников и тренажёрный зал. Жлобинский СК переехал в новое здание

Новости Беларуси. Новоселье накануне Нового года. Жлобинские следователи переехали в новое здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно расположилось в центре города, фактически в «правовом квартале» – рядом с милицией, прокуратурой и судом на улице Петровского, названной в честь легендарного генерал-лейтенанта. Новые условия работы специалистов оценила Анна Корольчук.

После окончания Академии Министерства внутренних дел Андрей Меркуль по распределению попал в свой родной город. Было это два с половиной года назад. Правда, тогда районный отдел Следственного комитета находился в одном здании с милицией. Теперь у молодого специалиста есть свой отдельный кабинет в новом здании. Говорит, что такие условия напрямую влияют на качество работы с людьми. Несмотря на небольшой стаж работы, Андрей уже считается опытным специалистом, во многом благодаря поддержке коллег.

Андрей Меркуль, старший следователь Жлобинского районного отдела Следственного комитета Беларуси:

Когда пришел работать, весь коллектив собрался, поприветствовал меня, рассказал как, что, как необходимо работать. Все свои знания работавшие сотрудники успешно передали мне. И, поработав некоторое время, я получил очередную специальную должность – старший следователь.

Открытие нового здания Жлобинского районного отдела – знаковое событие для Следственного комитета Беларуси. Создание достойных условий для профессиональной деятельности сотрудников – один из приоритетов ведомства. За 10 лет его существования за счет бюджета в стране реконструировали около 70 объектов. В ближайшей перспективе планируется новоселье еще в четырех подразделениях.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Очень много сил направлено на то, чтобы обеспечить следователей нормальными условиями работы, нормальными условиями повседневной деятельности. На сегодня 86 % подразделений Следственного комитета уже находятся в обособленных зданиях.

В подарок от центрального аппарата Следственного комитета – силовая мультистанция, ее уже установили в тренажерном зале. Заниматься на ней можно будет в свободное время, которого у специалистов не так много.