На территории Беларуси впервые официально показано развёртывание «Искандеров» ВС России

Новости Беларуси. Союзная сила. Военные Беларуси и России приступают к основному этапу проверки сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 10 февраля, начинается совместное учение «Союзная решимость – 2022».

Для проведения маневров задействуют пять полигонов и четыре аэродрома. И сегодня впервые официально показано развертывание на территории Беларуси «Искандеров» ВС России, о которых ранее сообщалось лишь косвенно.