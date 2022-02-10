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На территории Беларуси впервые официально показано развёртывание «Искандеров» ВС России

10 февраля 2022 09:40
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Новости Беларуси. Союзная сила. Военные Беларуси и России приступают к основному этапу проверки сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 10 февраля, начинается совместное учение «Союзная решимость – 2022».

На территории Беларуси впервые официально показано развёртывание «Искандеров» ВС России-1

Для проведения маневров задействуют пять полигонов и четыре аэродрома. И сегодня впервые официально показано развертывание на территории Беларуси «Искандеров» ВС России, о которых ранее сообщалось лишь косвенно.

На территории Беларуси впервые официально показано развёртывание «Искандеров» ВС России-4

Напомним, это не внезапные маневры. Об учении еще в конце 2021 года договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин. Основные цели – проверка боеспособности армий, современной техники и вооружения на деле (подробнее здесь).

# Военные учения # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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