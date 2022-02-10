«Ждали 2-2,5 года, очень-очень рады». В Борисове медработники получили ключи от новых квартир

Новости Беларуси. Жилье для медиков. В Борисове сдали в эксплуатацию дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в нем 104 квартиры, и большая часть предназначена для медицинских работников.

Получение ключей – долгожданный момент. Многие специалисты работают в красной зоне, потому особенно нуждались в поддержке. Но надо сказать, что радует новоселов еще и место расположения жилья. Рядом с домом – магазины, детский сад, школа. Недалеко добираться и до работы.

Ольга Бадюля:

Ждали 2-2,5 года, очень-очень рады. Построили двухкомнатную квартиру для своей семьи. Долгожданная квартира. Муж больше 15 лет стоял в очереди на улучшение жилищных условий. Очень рады, что в Борисове построили такой дом для медицинских работников.

– Дождались.

Александр Шипуло, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хотелось бы, чтобы такие дома строились чаще. Потому что до этого медицинский кооператив был введен в эксплуатацию, два дома, 10 лет назад. Поэтому, конечно, должно строиться как собственное жилье, так и арендное для того, чтобы каждый приехавший молодой специалист имел возможность, знал перспективу, что в течение нескольких лет он заселится в обустроенную квартиру.