Межевич: «Нашей задачей является участие в информационном пространстве Украины, но здесь не надо делать резких движений»
Сегодня по-прежнему есть возможность остановить военные действия на территории Украины и начать переговоры. Что важно – без предварительных договоренностей. Именно такой вывод сделал Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пустовой: интервью Лукашенко Панченко – предостережение белорусов и россиян от бездумных шагов.
Большой разговор белорусского руководителя с украинской прессой обсуждают не первый день, в том числе в экспертных кругах. Видео уже собрало более полутора миллионов просмотров, однако могло и больше, если бы не блокировка в украинском сегменте.
Киевские идеологи забивают эфир прозападной и антироссийской повесткой, а вместе с тем обманывают украинский народ и инициируют эскалацию конфликта. Потому заявления Александра Лукашенко могут быть опасны для их пропагандистской машины. Реальное положение дел, озвученное главной нашего государства, – проверка на прочность заготовленных текстов и раскрученных фейков.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Президент Республики Беларусь четко сказал о характере пропаганды, которая ведется со стороны Запада и в определенной степени даже минует президента Украины. Потому что Запад напрямую ставит целевые установки для жителей Республики Украина. Что общего здесь между нами, Россией и Беларусью? Нашей задачей является участие в информационном пространстве Республики Украина. Здесь не надо делать резких движений. Пояснить или задать вопрос тем гражданам Украины, которые в состоянии смотреть на вещи трезво. А вопрос может звучать так, его сформулировал фактически президент республики: ну хорошо, а что будет дальше?
Дальше в случае развития конфликта Украина утратит сначала часть территорий, а после свою государственность, подчеркнул в интервью Александр Лукашенко. Президент отметил, что не имеет ничего против пропаганды, но акцентировал внимание, на том, что она бывает разной. В Украине несогласных с киевским (читай, американским) режимом ждет незавидная судьба. Диана Панченко была вынуждена покинуть родину, так как в случае возвращения в Украину ее в лучшем случае ждет тюремный срок.
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