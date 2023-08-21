Сегодня по-прежнему есть возможность остановить военные действия на территории Украины и начать переговоры. Что важно – без предварительных договоренностей. Именно такой вывод сделал Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пустовой: интервью Лукашенко Панченко – предостережение белорусов и россиян от бездумных шагов.

Большой разговор белорусского руководителя с украинской прессой обсуждают не первый день, в том числе в экспертных кругах. Видео уже собрало более полутора миллионов просмотров, однако могло и больше, если бы не блокировка в украинском сегменте.

Киевские идеологи забивают эфир прозападной и антироссийской повесткой, а вместе с тем обманывают украинский народ и инициируют эскалацию конфликта. Потому заявления Александра Лукашенко могут быть опасны для их пропагандистской машины. Реальное положение дел, озвученное главной нашего государства, – проверка на прочность заготовленных текстов и раскрученных фейков.