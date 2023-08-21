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В Минске проведут эксперимент по оплате проезда с 1 сентября

21 августа 2023 10:32
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В Минске с 1 сентября запускается экспериментальная система оплаты за проезд в муниципальном транспорте. В течение месяца учащиеся некоторых школ и колледжей получат карточки наподобие проездных билетов для проезда в общественном транспорте. Об этом в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказал директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович.

Цель проведения эксперимента – воспитание правовой сознательности у школьников, чтобы они осознавали цену на транспортные услуги и следили за процедурой оплаты. Очередной этап этого эксперимента начнется 1 октября и будет распространяться на тех пассажиров, которые имеют право на бесплатный проезд (Герои ВОВ, инвалиды). 

С 1 января 2024 года он будет распространяться на всех льготных пассажиров. Данная новая платежная модель даст возможность заказчику услуг получать точную информацию о числе пассажиров и расходах бюджета. В результате выиграют и пассажиры, и перевозчики, и заказчики, говорит Супранович.

# Общественный транспорт # общество

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