«Прозвучали конкретные предложения». Кому адресовано интервью Президента – рассказал Сергей Клишевич

Интервью Президента украинской журналистике Диане Панченко вызвало настоящий фурор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все его до сих пор обсуждают. И дома на кухне, и в экспертных кругах, и в Интернете.

«Тот случай, когда ваша диктатура стала намного мягче, чем наша «демократия». Такой вывод в комментариях под интервью нашего Президента известной журналистке Диане Панченко. В принципе, дальше сюжет можно не делать. Но ярких и самобытных комментариев сотни, просмотров миллионы. И уже практически неделю эксперты обсуждают посылы первого лица Беларуси Украине, Европе, да и всему миру.