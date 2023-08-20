«Прозвучали конкретные предложения». Кому адресовано интервью Президента – рассказал Сергей Клишевич
Интервью Президента украинской журналистике Диане Панченко вызвало настоящий фурор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все его до сих пор обсуждают. И дома на кухне, и в экспертных кругах, и в Интернете.
«Тот случай, когда ваша диктатура стала намного мягче, чем наша «демократия». Такой вывод в комментариях под интервью нашего Президента известной журналистке Диане Панченко. В принципе, дальше сюжет можно не делать. Но ярких и самобытных комментариев сотни, просмотров миллионы. И уже практически неделю эксперты обсуждают посылы первого лица Беларуси Украине, Европе, да и всему миру.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Интервью получилось конкретное, это не просто интервью, а, я бы даже сказал, прозвучали конкретные предложения и инициативы, которые уже неоднократно звучали из уст главы государства и в целом от Беларуси по разрешению этого конфликта. Главе государства, я считаю, было важно донести позиции для украинского общества, которое сегодня находится под информационным прессом. О том, что в любом случае война закончится, это первое. А второе – кто виноват в этом конфликте?
Говорим Майдан – подразумеваем геополитическую турбулентность, говорим Украина – подразумеваем территорию для прокси-войны глобальной коалиции против России. Говорим СВО – оцениваем потенциальные угрозы для Беларуси во время программированных событий 2020-го. Интервью рассчитано на украинцев, но очень многое касается белорусов.
Сергей Клишевич:
Современные технологии позволяют обмануть общество, позволяют из какого-то мизера сделать большинство и так далее. И никто не вышел сегодня и не защитил, хотя силы и возможности были. Повторюсь, если бы там, действительно, изначально после распада Советского Союза руководство этого государства работало на укрепление своей страны, возможно, ситуацию совсем по-другому сегодня можно было проектировать. И мы видели бы другую Украину.
Читайте также:
Илья Кива о Лукашенко: он может быть тем миротворцем, который остановит кровопролитие в Украине
Гайдукевич: «Нам не нужны менеджеры, нам нужны лидеры. И Президент наш – лидер»
«Сейчас не до этого». Лукашенко рассказал, собирается ли баллотироваться в президенты в 2025-м