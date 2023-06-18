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Как зарождался неонацизм в Украине? Историю рассказал Илья Кива

18 июня 2023 18:16
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Как зарождался неонацизм в Украине? Историю рассказал Илья Кива-1

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:
Давайте немножко заглянем в историю. Не только Украина, но и все постсоветские страны после развала Советского Союза были подвержены навязываемой Западом идеологии нацизма. Я могу напомнить, как в 1990-х годах по российским городам ходили колонны и так же зиговали. Слава богу, потом это было пресечено Путиным. Но это все равно пытались внедрить и реализовать. К сожалению, самым эффективным проектом оказалась Украина. Да, там была благодатная почва Западной Украины, которая всегда поддерживала нацизм как идеологию. Это сегодня является центральной идеологией власти, потому что она является противовесом всему тому славянскому миру. Да, мы можем четко для себя сказать, что в 2013 году правое движение было просто перекуплено западными кураторами, как бы это банально ни было. Мало кто знает, но раньше эти правые себя причисляли к славянской расе. Я слишком хорошо знаю историю правого движения. Но в какой-то момент появились нужные люди из Пентагона, предложили деньги, и эта правая история начала проповедовать неонацизм. Да, спящие ячейки Западной Украины уже были готовы к переходу в новую идеологию. Конечно же, курировались напрямую эти организации Службой безопасности Украины. Да, шли физические устранения, репрессии, уголовные преследования всем тем, кто готов был этой неонацистской идеологии противостоять. У них были развязаны руки, у них была индульгенция на преступления, власть их задействовала для подавления инакомыслия. Ведь кто убил Бузину, журналиста Шеремета? Кто чинил расправы и сеял хаос?

Как зарождался неонацизм в Украине? Историю рассказал Илья Кива-4

Надежда Сасс, СТВ:
И беззаконие продолжалось. Я с вами абсолютно согласна.

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# Международная политика # общество # Илья Кива # Надежда Сасс # Фотофакт

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