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С начала года более 300 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз

21 августа 2023 09:02
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С начала 2023 года Беларусь без виз посетили более 300 тыс. иностранных граждан, информирует Государственный пограничный комитет РБ.

С начала года более 300 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз-1

Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси

С момента начала действия механизма безвизового пропуска, Беларусь посетили 685 687 иностранцев, в том числе 434 794 гражданина Литвы, 47 499 неграждан и 155 487 граждан Латвии, а также 47 907 граждан Польши. С 1 января в нашу страну в порядке визового режима въехал 300 701 человек из сопредельных государств ЕС, в том числе 186 531 гражданин Литвы, 67 535 граждан и 20 620 неграждан Латвии, а также 26 197 граждан Польши.

# Государственная граница Беларуси # общество

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