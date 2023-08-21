С начала года более 300 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз

С момента начала действия механизма безвизового пропуска, Беларусь посетили 685 687 иностранцев, в том числе 434 794 гражданина Литвы, 47 499 неграждан и 155 487 граждан Латвии, а также 47 907 граждан Польши. С 1 января в нашу страну в порядке визового режима въехал 300 701 человек из сопредельных государств ЕС, в том числе 186 531 гражданин Литвы, 67 535 граждан и 20 620 неграждан Латвии, а также 26 197 граждан Польши.