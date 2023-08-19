Пустовой: интервью Лукашенко Панченко – предостережение белорусов и россиян от бездумных шагов

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Жарит. Это так природа отображает международную повестку. Искрит. Мы в тени. В смысле под зонтиком. Да, ядерным России. Но не в стороне от мировой политики. Само место под геополитическим солнцем. И Президент у нас – Лукашенко. Политическая мысль Минска интересна миру. Иначе бы не ехали за интервью, не такими были бы просмотры. И не комментировали бы все мировые медиа. О главном. В смысле Первом и событиях, которые касаются каждого из нас. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ. Украина. И снова о ней. Зачем? Мы же белорусы сердобольные. Жаль братьев. А для многих это не только высокопарный эпитет – «братья» – обозначает еще и родственные связи: там наши свояки и земляки. И мы, белорусы, никогда не трясли перед мировой общественностью пробирками, чтобы развязать конфликты. В пробирках мы не вирусы выращиваем, а новые сорта зерновых культур и плодовых деревьев. Вот и вся наша политика миролюбия. В политику войны нас втянули.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни одного белоруса там из нашей армии не было. Мы эту границу не пересекали. А вот вы нас спровоцировали. Я рассказывал о четырех подразделениях ваших, в основном вооруженных «Точка-У», которые разместились вдоль границы. Далеко до 24 февраля. Нас обвиняют в том, что мы тут способствовали началу войны. Да нет, война уже шла. И вы ее развязали. Украинцы ее развязали, эту войну против Беларуси. Экономическую войну прежде всего. Вы на южном направлении объявили нам блокаду. Вы не пускали наши самолеты раньше, чем это сделали европейцы. Вы наши грузы не пропускали. А потом вообще тысячи вагонов с минеральными удобрениями, которые мы грузили здесь, в одесском порту, арестовали. Потом вы захватили 73 или 74 человека, большегрузы, ребят захватили, несколько человек убили, и мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы их освободить. Еще раз. Особенно для тех, кто «супраць вайны», хочу разочаровать. Если бы не было СВО, была бы война, и в том числе на нашей территории. А тех, кто мечтает об уютном местечке в еврозоне для новой Беларуси, хочу предупредить: у нас только путь Украины. Быть полигоном прокси-войны. Хотя подождите. У нас было бы еще страшнее. Украину элиты постколониального мира используют, а нас ненавидят. Слишком дерзкие. Самостоятельные.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Им всегда была плевать на наши выборы, демократию. Они не могут простить одного – независимость. На самом деле Лукашенко с 1994 года проводит независимую политику, и это независимый выбор страны быть в союзе с Россией. Именно этого Запад нам простить не может: независимости и суверенитета, который мы должны отстаивать все вместе. Предтечей перехода к горячему противостоянию был миграционный кризис. А ведь многие же верили мантре – Беларусь свозит. Доки миграционных кризисов – США. Конгрессмены, нам не нужна такая ваша пальма первенства. Даже не претендуем. Это у вас четко получается создавать этноконфессиональные конфликты по периметру России. Ослаблять необузданным потоком мигрантов зону евро. Прецедент к милитаризации границ. Только вот неувязочка. Больше диппредставительства Ближнего Востока на «Брузгах» нет. А польские и натовские жолнежы есть. Томаш Грыгуч: «На плечах Минска и Москвы лежит ответственность за защиту нашей цивилизации». Подробности. Миграционным кризисом бенефициары ведь хотели еще и равновесие в стране нарушить. Ну, чтобы так сбылись мечты некоторых о европейской Беларуси. Чтобы было как в немецком метро или на Эйфелевой башне. Чтобы девушки не чувствовали себя в безопасности. Интервью Лукашенко Панченко – это еще предостережение белорусов и россиян от бездумных шагов. Никогда – никогда англосакс не превратит джунгли в сад. Они это не умеют. Их этому не учат. Скорее наоборот. «Разделяй и властвуй». А все остальное – детали.