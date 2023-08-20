Гайдукевич: «Нам не нужны менеджеры, нам нужны лидеры. И Президент наш – лидер»

Интервью Президента украинской журналистике Диане Панченко вызвало настоящий фурор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все его до сих пор обсуждают. И дома на кухне, и в экспертных кругах, и в Интернете.

«Тот случай, когда ваша диктатура стала намного мягче, чем наша «демократия». Такой вывод в комментариях под интервью нашего Президента известной журналистке Диане Панченко. В принципе, дальше сюжет можно не делать. Но ярких и самобытных комментариев сотни, просмотров миллионы. И уже практически неделю эксперты обсуждают посылы первого лица Беларуси Украине, Европе, да и всему миру.

Олег Гайдукевич, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Помимо того, что Президент всегда был откровенен, честен и открыт, а это редко в нынешних политических условиях. Если послушать некоторых политических лидеров Европы, они не говорят ни о чем вообще, они боятся вопросов как огня. Помимо прогнозов, которые, как мы увидели, за последние годы сбываются, я думаю, что все аналитики мира смотрели интервью Президента, потому что те его прогнозы, которые он дает, обычно сбываются. Я увидел боль большую в Президенте. Переживание за то, что происходит со славянскими нашими народами, братскими.

Сохранить госсектор от аппетитов транскорпораций, не располосовать родную землю на вагоны чернозема – это на поверхности. Не втянуться в войну против интересов гегемонизма. Это глобальная коалиция пытается завуалировать борьбой с агрессорами. А еще ведь надо остаться заповедником традиционных нарративов и страной для жизни людей, а не концлагерем искусственного интеллекта. Все это и есть пройти по тонкому льду.