Как проработать детские психологические травмы во взрослом возрасте? О нюансах рассказала психолог

Валерия Яскевич, корреспондент:

Обиды на родителей есть практически у всех людей. Психологи часто сталкиваются с запросами на проработку детских травм. Однако корень проблемы часто лежит не в поведении родителей, а в отношении детей к ним. На разных этапах жизни ребенка настигает печальный опыт.

Виктория Барздыко, психолог:

Уже в подростковом возрасте начинаются проблемы во взаимоотношении с родителями, потому что в определенный период мы начинаем понимать, что родители не все нам дали то, что мы хотели. Но наше взросление происходит в тот момент, когда мы осознаем, что родители нам ничего не должны.

Ольга Анципович, мама подростка:

Да, у нас очень много размолвок, потому что у меня один характер, ребенок – это совершенно другой человек, у него совершенно другой характер. Но у нас в семье договоренность такая: мы если не нашли общих точек соприкосновения, мы не орем, не обмениваемся оскорблениями, мы расходимся, завтра мы сходимся и обсуждаем эту проблему, в которой мы не схожи мнениями. Это очень хороший способ. Нет выплеска агрессии, нет выплеска энергии плохой. Иногда родители не замечают, как глубоко ранят своих детей. А дети обиды «проглатывают» и забирают с собой в будущую жизнь.

Доминика Черкасова:

Я считаю, детские обиды по большей части относятся либо к родителям, либо к друзьям. Они могут сказать что-то обидное, неприятное. У меня есть обиды. Раньше я была достаточно полненькой девочкой, сейчас я похудела, но мама иногда может сказать невзначай то, что ты поправилась. Она это говорит от заботы ко мне, но для меня это обидно, потому что я над этим очень много трудилась и старалась. Мне кажется, что никто не замечает моих стараний. Виктория Барздыко:

Самое первое, что мы можем сделать во взрослом уже возрасте, мы можем простить своих родителей за все, что они, по нашему мнению, нам не дали. Мы можем осознать, что родители нас воспитывали ровно так, как могли. Просто потому, что их так научили. И сейчас все зависит только от нас самих, какими мы будем.

Об очевидных проблемах можно говорить, если взрослый человек не обрел опору в самом себе и все ключевые решения предпочитает кому-то «делегировать». Виктория Барздыко:

Мы очень часто спихиваем на своих родителей свои вредные привычки. Говорим: так поступала мама, и я тоже так поступаю. Но это наш выбор поступать так, как мама, или не поступать. Только мы от этого страдаем, ни родители, ни окружающие люди. Мы накапливаем это в себе, но в той точке, когда мы перестаем обижаться на родителей, мы начинаем расти, спадает напряжение и получаем от мира все, что нам действительно хочется. Детские обиды не имеют срока давности. Это то чувство, которое, если не проработать, остается на всю жизнь.