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57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?

03 февраля 2023 16:41
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Для любого уважающего себя автомобилиста личный гараж что-то сродни собственным соткам в каком-нибудь элитном поселке, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Дополнительные квадратные метры в городе не только снимают проблему ежедневных поисков места для парковки, но и становятся своего рода вторым домом.

57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?-1

Сергей Шуманский, ведущий:
Здесь можно не только ремонтировать машину, но и хранить запасы на зиму, ненужные вещи. В конце концов, просто отдыхать. Одно плохо – далеко не всегда в гаражных кооперативах порядок и спокойствие. Многие дольщики по разным причинам вынуждены годами судиться с председателями и бухгалтерами гаражных кооперативов, а выбрать новых не могут из-за неумения найти общий язык на собраниях и собственной безынициативности. Впрочем, иногда случаются и куда более интересные истории.

57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?-3

Серей Шуманский:
Гаражный кооператив – это добровольное объединение физических или юридических лиц, которое создается для строительства гаражей или оборудования других форм хранения автомобилей, мотоциклов и прочих транспортных средств. Создание такого кооператива – стандартная административная процедура. Объединяются нуждающиеся, стоят в соответствующей очереди, затем местный исполком принимает решение: где, когда и какой гаражный кооператив будет построен. А дальше, как говорится, дело техники.

57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?-5

Созданная организация обязательно заводит устав и председателя. Тут важно особенно отметить один нюанс – гаражный кооператив является некоммерческим образованием и его члены не имеют права на получение какой-либо материальной прибыли. Правда, в жизни зачастую случается все с точностью до наоборот.

13 лет обмана: как председатель гаражного кооператива собрал деньги на инфраструктуру, а потратил на себя – подробности.

Не «Дозор», а «Позор». 15 лет назад при создании кооператива избранный председатель пообещал, что сделает все в лучшем виде. Условие одно – необходимы деньги. И посчитал, что с каждого гаража на благоустройство территории нужно по 200 условных единиц.

57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?-7

Алексей Ольшевский, член белыничского гаражного кооператива:
Ни работы нет, ни забора – ничего, а деньги вложены в кооператив. 57 тысяч долларов и 200 метров кабеля.

Люди заподозрили, что деньги осели в карманах у самого Шупенева, и обратились в милицию. Но правоохранительные органы состава преступления в действиях председателя не обнаружили, зато в документах проверки всплыли новые цифры – зарплата председателя и бухгалтера. Содержание этих двух штатных единиц обошлись кооперативу почти в половину бюджета.

57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?-9

Виктор Шупенев, председатель белыничского гаражного кооператива:
Зарплата формировалась тогда из расчета так, что счет был привязан к доллару. По подсказке отдела статистики мы сделали так: 20 базовых по 16 долларов, то есть 320 в эквиваленте, это с 1 января 2009 года, председателю, 15, то есть 240 долларов, – это бухгалтеру.

Были в документах еще несколько абзацев, которые подлили масла в огонь. Например, без оснований размер оклада председателя время от времени подрастал, а продолжительность его отпуска ежегодно была завышена на 6 дней. Вместо 24 отдыхал глава кооператива 30.

57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?-11

Всплыли также 7 миллионов неденоминированных рублей, которые Виктор Шупенев получил на руки на хозяйственные нужды, но документы об их использовании в кооперативе отсутствуют. Все эти цифры из официального документа, но, может, председатель об этом забыл? Ведь его версия звучит совсем по-другому.

Виктор Шупенев:
Сейчас проверял это ОБЭП, старший уполномоченный говорит: я первый раз вижу, что у вас все до копеечки идет через расчетный счет, никаких по карманам передач.

57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?-13

Доверия к председателю больше не было, и люди переизбрали его на очередном собрании. Однако попрощаться с боссом гаражного кооператива оказалось непросто. Спустя шесть лет место председателя стало опять вакантным. И уже по решению райисполкома бразды правления вновь перешли Виктору Шупеневу. За работу антикризисный председатель взялся с новыми силами, но по старой схеме.

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Людям стали вновь приходить извещения на благоустройство с теми же 200 у.е. Но те члены кооператива, которые уже поучаствовали в большой стройке и в итоге остались у разбитого корыта, на время правления вновь назначенного Шупенева, платить перестали даже членские взносы. На таких «недоверчивых» лиц председатель подал в суд.

57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?-15

Сергей Цебров, член белыничского гаражного кооператива:
Вопрос в том, что на пять человек он подал в суд о неуплате членских взносов. Кому платить и за что платить? Пеню какую-то там насчитал еще, что люди не платили. Это маразм. Человеку 87 лет на днях будет, как он может нормально руководить кооперативом?

57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?-17

Татьяна Бобчук, член белыничского гаражного кооператива:
Мы не оплачивали, но в этом году перед Новым годом, потому что уже пришла бумага, что мы в суд подали, мы не платили больше года членские взносы. А что толку платить? Но в итоге я заплатила перед Новым годом членские взносы. Даже пеню прислал, я и пеню заплатила, 50 рублей.

Председатель руководит кооперативом уже третий год. Но люди по-прежнему не согласны с его кандидатурой и говорят, что доверия к нему больше нет. Тем более что обещанных изменений они так и не дождались.

57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?-19

Николай Хрущев, член белыничского гаражного кооператива:
Платил, а потом вижу, что это обман, просто перестал ему платить деньги. Он каждый месяц высылает бумажки – заплати, ты должен.
– То есть вы не платите и членский взнос?
– Да.
– Сколько уже не платите?
– Не плачу уже года два.

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# Коррупция # Юлия Мычка # Сергей Шуманский

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