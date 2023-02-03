57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах?

Для любого уважающего себя автомобилиста личный гараж что-то сродни собственным соткам в каком-нибудь элитном поселке, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Дополнительные квадратные метры в городе не только снимают проблему ежедневных поисков места для парковки, но и становятся своего рода вторым домом.

Сергей Шуманский, ведущий:

Здесь можно не только ремонтировать машину, но и хранить запасы на зиму, ненужные вещи. В конце концов, просто отдыхать. Одно плохо – далеко не всегда в гаражных кооперативах порядок и спокойствие. Многие дольщики по разным причинам вынуждены годами судиться с председателями и бухгалтерами гаражных кооперативов, а выбрать новых не могут из-за неумения найти общий язык на собраниях и собственной безынициативности. Впрочем, иногда случаются и куда более интересные истории.

Серей Шуманский:

Гаражный кооператив – это добровольное объединение физических или юридических лиц, которое создается для строительства гаражей или оборудования других форм хранения автомобилей, мотоциклов и прочих транспортных средств. Создание такого кооператива – стандартная административная процедура. Объединяются нуждающиеся, стоят в соответствующей очереди, затем местный исполком принимает решение: где, когда и какой гаражный кооператив будет построен. А дальше, как говорится, дело техники.

Созданная организация обязательно заводит устав и председателя. Тут важно особенно отметить один нюанс – гаражный кооператив является некоммерческим образованием и его члены не имеют права на получение какой-либо материальной прибыли. Правда, в жизни зачастую случается все с точностью до наоборот. 13 лет обмана: как председатель гаражного кооператива собрал деньги на инфраструктуру, а потратил на себя – подробности. Не «Дозор», а «Позор». 15 лет назад при создании кооператива избранный председатель пообещал, что сделает все в лучшем виде. Условие одно – необходимы деньги. И посчитал, что с каждого гаража на благоустройство территории нужно по 200 условных единиц.

Алексей Ольшевский, член белыничского гаражного кооператива:

Ни работы нет, ни забора – ничего, а деньги вложены в кооператив. 57 тысяч долларов и 200 метров кабеля. Люди заподозрили, что деньги осели в карманах у самого Шупенева, и обратились в милицию. Но правоохранительные органы состава преступления в действиях председателя не обнаружили, зато в документах проверки всплыли новые цифры – зарплата председателя и бухгалтера. Содержание этих двух штатных единиц обошлись кооперативу почти в половину бюджета.

Виктор Шупенев, председатель белыничского гаражного кооператива:

Зарплата формировалась тогда из расчета так, что счет был привязан к доллару. По подсказке отдела статистики мы сделали так: 20 базовых по 16 долларов, то есть 320 в эквиваленте, это с 1 января 2009 года, председателю, 15, то есть 240 долларов, – это бухгалтеру. Были в документах еще несколько абзацев, которые подлили масла в огонь. Например, без оснований размер оклада председателя время от времени подрастал, а продолжительность его отпуска ежегодно была завышена на 6 дней. Вместо 24 отдыхал глава кооператива 30.

Всплыли также 7 миллионов неденоминированных рублей, которые Виктор Шупенев получил на руки на хозяйственные нужды, но документы об их использовании в кооперативе отсутствуют. Все эти цифры из официального документа, но, может, председатель об этом забыл? Ведь его версия звучит совсем по-другому. Виктор Шупенев:

Сейчас проверял это ОБЭП, старший уполномоченный говорит: я первый раз вижу, что у вас все до копеечки идет через расчетный счет, никаких по карманам передач.

Доверия к председателю больше не было, и люди переизбрали его на очередном собрании. Однако попрощаться с боссом гаражного кооператива оказалось непросто. Спустя шесть лет место председателя стало опять вакантным. И уже по решению райисполкома бразды правления вновь перешли Виктору Шупеневу. За работу антикризисный председатель взялся с новыми силами, но по старой схеме. Председатель ГСК растратил весь бюджет, а его переизбрали антикризисным управляющим. Разобрались в истории Людям стали вновь приходить извещения на благоустройство с теми же 200 у.е. Но те члены кооператива, которые уже поучаствовали в большой стройке и в итоге остались у разбитого корыта, на время правления вновь назначенного Шупенева, платить перестали даже членские взносы. На таких «недоверчивых» лиц председатель подал в суд.

Сергей Цебров, член белыничского гаражного кооператива:

Вопрос в том, что на пять человек он подал в суд о неуплате членских взносов. Кому платить и за что платить? Пеню какую-то там насчитал еще, что люди не платили. Это маразм. Человеку 87 лет на днях будет, как он может нормально руководить кооперативом?

Татьяна Бобчук, член белыничского гаражного кооператива:

Мы не оплачивали, но в этом году перед Новым годом, потому что уже пришла бумага, что мы в суд подали, мы не платили больше года членские взносы. А что толку платить? Но в итоге я заплатила перед Новым годом членские взносы. Даже пеню прислал, я и пеню заплатила, 50 рублей. Председатель руководит кооперативом уже третий год. Но люди по-прежнему не согласны с его кандидатурой и говорят, что доверия к нему больше нет. Тем более что обещанных изменений они так и не дождались.