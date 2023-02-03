Сам открыл дверь и почти ушёл! В Минске робопёс попытался сбежать из торгового центра

Новости Беларуси. История о том, как искусственный интеллект хотел перехитрить человека. В Минске с выставки RoboPark в торговом центре DiaMond City на днях сбежал робот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пес Unitree попросту решил ночью прогуляться по ТРЦ и даже нашел выход. Что было дальше – расскажет Оксана Семашко. Такого в истории Беларуси еще не было никогда. Десятки роботов вторглись в столицу, чтобы покорить сердца минчан и гостей мегаполиса и даже перехитрить человека. Побег роботизированного пса Unitree с выставки запечатлели камеры наблюдения.

Анастасия Кваша, администратор выставки RoboPark:

Это первый случай в нашей компании, когда собака роботизированная самостоятельно приняла какое-то подобное решение и просто сбежала с нашей выставки. Почему такое произошло, останется, наверное, загадкой. Мы пытались связаться с техподдержкой, выяснить. Может быть, это какой-то программный сбой или еще что-то. Но это слишком четкий план был для того, чтобы это было с какой-нибудь ошибкой, так как она спокойно прошла по всему маршруту, который она знала, и поняла, в какую сторону ей идти для того, чтобы выбраться из ТЦ. Благо, конечно, ТЦ был закрыт, и она не смогла выйти на улицу.

Сегодня как ни в чем не бывало вчерашний беглец – снова центральная фигура шоу-программы. Кстати, подобные робопредставления здесь проходят каждый час.

Так что спешите вживую познакомиться со знаменитым Unitree, пока не сбежал. В выходные это сделать еще проще – в субботу и воскресенье очередей нет.

Оксана Луговая, посетительница выставки RoboPark:

Классно, что можем каждого потрогать. Правда? Каждого потрогал? Со всеми поиграл? Роман Хотянович, посетитель выставки RoboPark:

Да.

– В Беларуси, наверное, такого больше не было. Это впервые, поэтому такие очереди. Очень здорово! Заведем себе Джули вместо кота нашего? Или вместе они будут дружить?

– Она умеет делать команды и дружелюбная.

Порядка 50 экспонатов со всего мира, зоны виртуальной реальности, мастер-классы – от такого многообразия в восторге не только дети, но и взрослые. Международная инновационная семейная выставка RoboPark открылась 29 декабря. Место встречи – первый этаж торгового центра DiaMond City в Минске на пересечении улицы Громова и 28 километра МКАД. Технологии будущего ждут встречи с вами до 12 февраля. Дальше роботы отправятся завоевывать внимание жителей Могилева.