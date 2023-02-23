Меня били и выдирали волосы. Каково жить в абьюзивных отношениях? Личный опыт

С семейными кризисами в той или иной степени сталкиваются абсолютно все пары. Но еще каких-то 50 лет назад поводы для развода можно было посчитать по пальцам одной руки. Сейчас триггером может послужить все что угодно. Список взаимных претензий супругов друг другу бывает бесконечен. О том, можно ли предупредить наступление кризиса, как перестать ссориться по пустякам и что делать, если партнер предлагает пожить раздельно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Он на меня поднял руку еще в свадебном путешествии» Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы такая яркая и, очевидно, темпераментная женщина. Расскажите, как в вашей семье, ваших браках проходили скандалы? Били посуду, своих бывших мужей? Подробнее здесь. Вас, может быть, били?

Диана Тарусова, вышла замуж в 4-й раз:

Во-первых, не называйте меня, пожалуйста, женщиной, я девушка. То, что яркая, да. Наталья Надольская:

Как вы скандалили? Диана Тарусова:

В том-то и дело, что я не скандалила. В первом браке он, в принципе, был агрессивным. Ему хотелось, чтобы как он и никак по-другому. Он на меня поднял руку еще в свадебном путешествии. Я приехала с двумя фингалами над глазами и двумя фингалами под. Кстати, так забавно, он предложил мне сказать, что я его приревновала. Наталья Надольская:

Он ударил вас кулаком в лицо? Диана Тарусова:

Да, два раза. Знаете, говорят, что в мультиках летят такие искры. То есть они на самом деле летят, это я совершенно точно могу сказать. Не хочу об этом говорить, так тезисно. Во втором браке он был милиционером и тоже такой – хочу так, а не по-другому.

Наталья Надольская:

Поколачивал? Диана Тарусова:

Не поколачивал, он потрясывал. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Жестких мужчин вы выбираете. «Не хочу никого из них прощать» Диана Тарусова:

Вы сказали, что надо всех простить. Я не хочу никого из них прощать. Никого я не буду прощать. Волосы нарощены, потому что он мне повыдирал половину, унижал меня. Он, допустим, мог прийти домой и сказать: «Воняет сигаретами, я же тебе сказал: не курить». Самое интересное, что я не курила. Было лето, открыты окна, и покурил кто-то из соседей. Он достал сигареты, оторвал бычок и сказал: «Съешь этот бычок. Если ты не съешь, я с тобой разведусь». Сразу мурашки пошли по телу. Я съела этот бычок.

Диана Тарусова:

Что я должна сейчас делать, его простить? Вот это он видит или нет? Несмотря ни на что, я, кстати, общаюсь с его женой, то есть я адекватный человек, хотя каждый может думать, как ему хочется. Потом в третьем браке у него был конфликт: хочу, но не могу. У меня шел бизнес, у него – ничего. «Ты такая-сякая, сыну внимания не уделяешь». Что я могла уделить сыну, если наша няня зарабатывала больше, чем мой дебильный муж, вы меня извините? Кстати, я считаю, лично для меня (не знаю, психологи со мной согласятся или нет) большой показатель, как себя мужчина ведет после развода. Мой бывший муж, отец моего сына Даниэля, живет в соседнем доме. 14 мая будет три года, как он не приходит к своему сыну. Скажите, пожалуйста, кто из нас дебильный – я или он? «Об этом принято молчать» Наталья Надольская:

Скажите, Наталья, кто из них дебильный?