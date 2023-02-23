Меня били и выдирали волосы. Каково жить в абьюзивных отношениях? Личный опыт
С семейными кризисами в той или иной степени сталкиваются абсолютно все пары. Но еще каких-то 50 лет назад поводы для развода можно было посчитать по пальцам одной руки. Сейчас триггером может послужить все что угодно. Список взаимных претензий супругов друг другу бывает бесконечен. О том, можно ли предупредить наступление кризиса, как перестать ссориться по пустякам и что делать, если партнер предлагает пожить раздельно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Он на меня поднял руку еще в свадебном путешествии»
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы такая яркая и, очевидно, темпераментная женщина. Расскажите, как в вашей семье, ваших браках проходили скандалы? Били посуду, своих бывших мужей? Подробнее здесь. Вас, может быть, били?
Диана Тарусова, вышла замуж в 4-й раз:
Во-первых, не называйте меня, пожалуйста, женщиной, я девушка. То, что яркая, да.
Наталья Надольская:
Как вы скандалили?
Диана Тарусова:
В том-то и дело, что я не скандалила. В первом браке он, в принципе, был агрессивным. Ему хотелось, чтобы как он и никак по-другому. Он на меня поднял руку еще в свадебном путешествии. Я приехала с двумя фингалами над глазами и двумя фингалами под. Кстати, так забавно, он предложил мне сказать, что я его приревновала.
Наталья Надольская:
Он ударил вас кулаком в лицо?
Диана Тарусова:
Да, два раза. Знаете, говорят, что в мультиках летят такие искры. То есть они на самом деле летят, это я совершенно точно могу сказать. Не хочу об этом говорить, так тезисно. Во втором браке он был милиционером и тоже такой – хочу так, а не по-другому.
Наталья Надольская:
Поколачивал?
Диана Тарусова:
Не поколачивал, он потрясывал.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Жестких мужчин вы выбираете.
«Не хочу никого из них прощать»
Диана Тарусова:
Вы сказали, что надо всех простить. Я не хочу никого из них прощать. Никого я не буду прощать. Волосы нарощены, потому что он мне повыдирал половину, унижал меня. Он, допустим, мог прийти домой и сказать: «Воняет сигаретами, я же тебе сказал: не курить». Самое интересное, что я не курила. Было лето, открыты окна, и покурил кто-то из соседей. Он достал сигареты, оторвал бычок и сказал: «Съешь этот бычок. Если ты не съешь, я с тобой разведусь». Сразу мурашки пошли по телу. Я съела этот бычок.
Диана Тарусова:
Что я должна сейчас делать, его простить? Вот это он видит или нет? Несмотря ни на что, я, кстати, общаюсь с его женой, то есть я адекватный человек, хотя каждый может думать, как ему хочется. Потом в третьем браке у него был конфликт: хочу, но не могу. У меня шел бизнес, у него – ничего. «Ты такая-сякая, сыну внимания не уделяешь». Что я могла уделить сыну, если наша няня зарабатывала больше, чем мой дебильный муж, вы меня извините? Кстати, я считаю, лично для меня (не знаю, психологи со мной согласятся или нет) большой показатель, как себя мужчина ведет после развода. Мой бывший муж, отец моего сына Даниэля, живет в соседнем доме. 14 мая будет три года, как он не приходит к своему сыну. Скажите, пожалуйста, кто из нас дебильный – я или он?
«Об этом принято молчать»
Наталья Надольская:
Скажите, Наталья, кто из них дебильный?
Наталья Липская, семейный психолог:
Я тут скажу, наверное, больше другое. Как раз таки это кризис, причем ненормативный кризис. Это когда мы разнимся по ценностям. Когда вы говорите, что вышли из этих отношений, что ушли, то у меня много так уважения к вам. Потому что у нас правда огромное количество женщин, которые живут с мужем-абьюзером.
Диана Тарусова:
Я в своем блоге Instagram на День святого Валентина написала пост о том, что меня били, заставляли есть бычок, выдирали волосы. Ряд моих близких подруг мне написали: «Диана, зачем ты это написала? Это же стыдно». Понимаете, это стыдно. Мне не стыдно – это не я издевалась над другими людьми. Родителям мне было неудобно вроде бы как-то сказать. Рядом не оказалось, у нас не было тогда, мне уже скоро 40 лет – пойти к психологу, еще что-то. Не было близкого человека, который бы сказал в эту же секунду: «Уходи». Надо об этом говорить, не нужно ничего скрывать и не надо стесняться. Это не мы такие, понимаете? Это они так поступают недостойно. «У вас четвертый муж, вы ножку на ножку». Вы что думаете, я не хотела, чтобы раз и навсегда? Я больше всего на свете этого хотела. Но не получилось, не смогла.
Наталья Липская:
Мне очень хочется вас поддерживать. То, что вы говорите, – это действительно такое серьезное откровение. Правда, у нас культура такова, что об этом принято молчать. То, что хочется сказать: ненормативный кризис – экономическая, эмоциональная, психологическая, финансовая и сексуальное насилие.
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