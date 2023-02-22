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«К хорошему леваку стали проще относиться». В каком случае измена может не привести к разводу?

22 февраля 2023 20:07
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С семейными кризисами в той или иной степени сталкиваются абсолютно все пары. Но еще каких-то 50 лет назад поводы для развода можно было посчитать по пальцам одной руки. Сейчас триггером может послужить все что угодно. Список взаимных претензий супругов друг другу бывает бесконечен. О том, можно ли предупредить наступление кризиса, как перестать ссориться по пустякам и что делать, если партнер предлагает пожить раздельно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вам не кажется, что в последнее время к хорошему леваку стали проще относиться и измена уже нивелируется? Раньше это была причина для развода. Сейчас изменил – садись, ешь.

«К хорошему леваку стали проще относиться». В каком случае измена может не привести к разводу?-1

Наталья Липская, семейный психолог:
Нет, не соглашусь с вами. У меня есть абсолютно разные супружеские пары. Есть супружеская пара, они достаточно молоды, у них двое детей. Когда жена узнала об измене, это было сразу категорически нет и развод. Точно есть истории, когда измена для чего-то происходит. У супругов по какой-то причине хватает сил, ресурсов, у них еще сохранилась эмоциональная привязанность, они садятся за стол переговоров. То есть бывает и так, и так – только от того, как мы готовы во что идти и насколько обнуляться в этой истории, проживать. Измена – это большая боль. Кризисы есть нормативные, которые придумали когда? В 60-е. Почему? Когда менялась структура семьи, когда мы от патриархальной, неопатриархальной семьи переходили к партнерской, бикарьерной. Точно так же и здесь.

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# Психология # общество # Наталья Надольская # Наталья Липская # Фотофакт

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