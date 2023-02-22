Отпустить психологически и эмоционально. Как пережить расставание и начать новые отношения?

С семейными кризисами в той или иной степени сталкиваются абсолютно все пары. Но еще каких-то 50 лет назад поводы для развода можно было посчитать по пальцам одной руки. Сейчас триггером может послужить все что угодно. Список взаимных претензий супругов друг другу бывает бесконечен. О том, можно ли предупредить наступление кризиса, как перестать ссориться по пустякам и что делать, если партнер предлагает пожить раздельно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».