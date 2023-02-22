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Отпустить психологически и эмоционально. Как пережить расставание и начать новые отношения?

22 февраля 2023 18:14
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С семейными кризисами в той или иной степени сталкиваются абсолютно все пары. Но еще каких-то 50 лет назад поводы для развода можно было посчитать по пальцам одной руки. Сейчас триггером может послужить все что угодно. Список взаимных претензий супругов друг другу бывает бесконечен. О том, можно ли предупредить наступление кризиса, как перестать ссориться по пустякам и что делать, если партнер предлагает пожить раздельно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Отпустить психологически и эмоционально. Как пережить расставание и начать новые отношения?-1

Виталий Бамбур, психолог:
Для того чтобы начать новые отношения, нужно психологически, эмоционально, энергетически отпустить старые, завершить их.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
У каждого, наверное, промежуток разный, правильно?

Виталий Бамбур:
Промежутка тут нет. Здесь нужна конкретная практика, чтобы это делать. Отпечалиться, отгоревать, отплакать, подвести итоги и потом уже с чистым сознанием идти в новые отношения. Если этим не заниматься, оно само собой не происходит – это работа внутренняя.

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# Психология # общество # Виталий Бамбур # Юлия Самусенко # Фотофакт

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