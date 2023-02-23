Чемпионат по стрельбе среди руководителей силовых структур и государственных органов прошёл в Минске

Соревнование приобретает уже традиционный характер. В 2023 году его проводят в третий раз. Состязались в трех дисциплинах. Стрельба из пневматического пистолета, мелкоколиберной винтовки и Макарова. Бесспорным лидером в марафоне меткости стала команда Министерства по чрезвычайным ситуациям. Команды МВД и Таможенного комитета заняли второе и третье места соответственно. В личном зачете не было равных министру по чрезвычайным ситуациям Вадиму Синявскому.

Дмитрий Шустиков, заместитель председателя Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси:

Если сказать, что уровень стрелков растет, это не сказать ничего. Если раньше первый раз пришли, постреляли, разошлись, то сейчас уже люди приезжают настолько экипированные, настолько подготовленные, патроны протирают. То есть видно, что люди настроены на результат. И, конечно же, очень плотно и очень высокие результаты показали наши участники соревнований. С учетом того, что категория наших участников не простая, это руководители ведомств и их заместители.