Четверо из пострадавших в ДТП под Смолевичами в крайне тяжелом состоянии. Олег Руммо рассказал подробности

Новости Беларуси. Четверо пострадавших в ДТП под Смолевичами по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении нескольких дней медики борются за жизни людей.

Еще пятеро человек в тяжелом состоянии. К лечению пациентов подключились ведущие специалисты РНПЦ – неврологии и нейрохирургии, травматологии и ортопедии, а также сотрудники кафедры хирургии и трансплантологии БГМУ. На данный момент в учреждениях здравоохранения с различными травмами находятся 9 пострадавших в ДТП.

Олег Руммо, главный внештатный хирург-трансплантолог Минздрава Беларуси, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Это тяжелые комплексные повреждения. В процессе лечения этих пациентов клиническая ситуация может меняться. Она может улучшаться, и мы будем делать для этого абсолютно все. Но, к сожалению, она может и прогрессивно ухудшаться. Поэтому нами будут предприниматься все необходимые меры на самом высоком уровне, чтобы снивелировать все те возможные осложнения, которые возникают после таких тяжелых комбинированных комплексных поражений органов и систем.

Напомним, крупная авария под Смолевичами, где лоб в лоб столкнулись маршрутка и МАЗ, унесла жизни 11 человек. Среди погибших и двое подростков. Сейчас следователи по крупицам восстанавливают картину произошедшего. Водитель грузовика задержан по подозрению в совершении преступления. Назначен ряд экспертиз, который поможет установить обстоятельства смертельного ДТП.