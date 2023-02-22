Вместо любви – удовлетворение потребностей. Почему в семье возникают потребительские отношения?

С семейными кризисами в той или иной степени сталкиваются абсолютно все пары. Но еще каких-то 50 лет назад поводы для развода можно было посчитать по пальцам одной руки. Сейчас триггером может послужить все что угодно. Список взаимных претензий супругов друг другу бывает бесконечен. О том, можно ли предупредить наступление кризиса, как перестать ссориться по пустякам и что делать, если партнер предлагает пожить раздельно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, мы сейчас живем в эру потребления. Некорректно будет сравнивать супругов с бытовой техникой, но тем не менее. Раньше купили один холодильник, он работал 10-15 лет, и вся семья радовалась. Вышли замуж и 20 лет с одним мужем прожили. Сейчас все готовы поменять старый холодильник на новый уже через год и через три. То же самое отношение переходит на супругов: не подошел – следующий, не понравился – расстаемся. Почему такое потребительское отношение и к технике, и к людям?

Наталья Липская, семейный психолог:

На самом деле, все очень индивидуально. Но то, что вы озвучиваете, – это действительно так. Раньше мы умели и вынуждены были чинить. Наталья Надольская:

Раньше мы умели беречь, ценить, дорожить. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Было стыдно разводиться. Сейчас это даже какая-то тенденция, мода. У меня один муж, второй, третий – все классно. Наталья Липская:

Было там хорошо, а здесь плохо – я как-то против таких категоричностей. Наталья Надольская:

Нет, мы просто пытаемся выяснить примету времени.