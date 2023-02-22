Вместо любви – удовлетворение потребностей. Почему в семье возникают потребительские отношения?
С семейными кризисами в той или иной степени сталкиваются абсолютно все пары. Но еще каких-то 50 лет назад поводы для развода можно было посчитать по пальцам одной руки. Сейчас триггером может послужить все что угодно. Список взаимных претензий супругов друг другу бывает бесконечен. О том, можно ли предупредить наступление кризиса, как перестать ссориться по пустякам и что делать, если партнер предлагает пожить раздельно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, мы сейчас живем в эру потребления. Некорректно будет сравнивать супругов с бытовой техникой, но тем не менее. Раньше купили один холодильник, он работал 10-15 лет, и вся семья радовалась. Вышли замуж и 20 лет с одним мужем прожили. Сейчас все готовы поменять старый холодильник на новый уже через год и через три. То же самое отношение переходит на супругов: не подошел – следующий, не понравился – расстаемся. Почему такое потребительское отношение и к технике, и к людям?
Наталья Липская, семейный психолог:
На самом деле, все очень индивидуально. Но то, что вы озвучиваете, – это действительно так. Раньше мы умели и вынуждены были чинить.
Наталья Надольская:
Раньше мы умели беречь, ценить, дорожить.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Было стыдно разводиться. Сейчас это даже какая-то тенденция, мода. У меня один муж, второй, третий – все классно.
Наталья Липская:
Было там хорошо, а здесь плохо – я как-то против таких категоричностей.
Наталья Надольская:
Нет, мы просто пытаемся выяснить примету времени.
Наталья Липская:
Примета времени состоит в том, что, действительно, то, как быстро изменяются события, и то, как сейчас люди не очень хотят вкладываться в отношения, – это правда. Следующий момент в том состоит, что еще не очень научили, потому что так сложилось, что у нас была эпоха 90-х. В тот период родители занимались больше чем? Тем, чтобы создать благо и компенсировать то, чего не было у них. Они это компенсировали собственным детям, а дети это восприняли как норму. Вместо любви и заботы дети получали опеку и удовлетворение потребностей. А как создавать близкие отношения, когда мама и папа работают, а ребенок предоставлен сам себе – тут надо посмотреть эту историю. Она у нас такая. Плохо это или хорошо? Никак, у нас так есть. Как с этим обходиться – это задача каждого. Кто-то хочет сохранять отношения, работать, а кому-то нормально их менять.
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