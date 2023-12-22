Марафон «Наши дети» исполняет мечты по всей стране – вот как поздравляют маленьких белорусов

Время добрых дел. Благотворительный проект «Наши дети» продолжает путешествие по стране. Инициатива главы государства больше четверти века объединяет миллионы белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как исполняются детские мечты, увидели наши корреспонденты.

Песни, хороводы и нарядная елка. Этот новогодний утренник ничем не отличается от обычных, хоть и проходит в закрытом учреждении. Дом ребенка в исправительной колонии № 4 – единственный подобный в стране. Здесь воспитывают малышей, рожденных в неволе. Их мамы отбывают срок за преступления. Любознательные мальчики и девочки с интересом рассматривают гостей – сегодня к ним приехали активистки столичной организации Белорусского союза женщин. Не первый год накануне новогодних праздников они привозят детям с непростой судьбой подарки: сладости и развивающие игрушки.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Неважно, где, в какой точке нашей страны находятся дети. Самое главное – ехать в то место, где тебя ждут. Когда эта традиция зарождалась, мы прекрасно понимали, что этим детям тоже нужна наша помощь. Здесь особенные дети. И как бы там ни было, они будут расти, они будут жить в нашей стране. И мы сегодня имеем возможность им оказывать помощь.

Маленькие пациенты РНПЦ травматологии и ортопедии новогодние праздники проведут не дома – их ждут длительное лечение и реабилитация. Но даже в больничных палатах они не остались без внимания. С поздравлениями к ним заглянул премьер-министр. К подаркам Роман Головченко добавил главное пожелание: скорейшего выздоровления. Сомнений в обратном нет, ведь дети находятся в руках профессионалов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Сказки сказками, но здесь хватает волшебников, в этом центре, которые эти сказки воплощают в реальность. Потому что нет лучше сказки, чем быть здоровым. Особенно для детей, которые с детства живут с ограниченными возможностями и надеются на чудо, которое им дарят врачи.

Современное оборудование центра дополнят новые моторные системы для хирургических вмешательств. Сертификат на них врачи получили от почетных гостей. Не ушел без подарков и Роман Головченко – дети презентовали ему самодельные игрушки, которые займут место на правительственной елке.

Разделил эмоции с воспитанниками Молодечненской специальной школы-интерната и Игорь Сергеенко. Поздравив детей, глава Администрации Президента и сам будто окунулся в сказку. Вместе с ребятами водил хоровод у елки и участвовал в конкурсах.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Замечательный праздник. И сегодня он показал, что эта атмосфера новогодняя уже начинает шагать по нашей стране. В школе-интернате обучаются 86 детей, 26 из них – сироты. У всех есть проблемы со зрением. Чтобы скрасить досуг мальчиков и девочек, учреждению вручили сертификат на игровой уличный комплекс. Не забыли и про сладкие подарки. Напоследок педагоги провели экскурсию для гостей.

С гордостью делились успехами своих воспитанников и в Руденской специальной школе-интернате. Там учатся более 100 детей с интеллектуальной недостаточностью, почти треть из них имеют статус инвалида. На память о визите вице-премьеру Игорю Петришенко они подарили свою картину. В завершении яркого торжества ребята получили сладости и незабываемые эмоции.