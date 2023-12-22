Шпаковский: Беларусь и Россия достигли рекордного товарооборота. За этим стоит труд всех наших людей

Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России:

Мы получили рекордные показатели товарооборота. Скажем так, пока еще по-прежнему по инерции продолжаем считать в американской валюте. Мы уже перешли на расчеты в национальных валютах, но считаем показатели еще в долларах. Вот 50 миллиардов долларов ​– это был очень серьезный и весомый результат. Увеличился общий товарооборот, увеличился оборот услуг между нашими странами. Были найдены развязки многих проблем, которые мы почему-то не могли решить годами. И я не буду здесь углубляться в детали: кто виноват и что делать. Мы просто констатируем факт, что эти проблемы были решены.

А что мы получили по итогу 2023 года, могу сказать, что сейчас там немного осталось, до конца года 10 дней, но цифры следующие: мы товарообороту прибавили более 9 %. Хочу это зафиксировать. Прошлогодний рекорд будет побит. Мы вышли на траекторию роста и не сбавляем обороты. Это очень важно. Причем хочу еще отметить, что если мы говорим о пересчете на выручку в иностранной валюте, то да, это 9 %. Но дело в том, что до момента девальвации российского рубля мы прибавляли 30 %. Потом девальвация просто съела эти показатели. Но если мы посчитаем в абсолютном выражении или в российских рублях, то эти показатели будут еще выше. И очень важно, что за каждым таким результатом (люди часто не любят слушать цифры экономической статистики, это кажется им скучным), но за каждым таким результатом стоит труд. Наших рабочих, наших крестьян, наших специалистов в области внешнеэкономической деятельности, наших дипломатов и наших журналистов.

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