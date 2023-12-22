ГПК с подарками посетил воспитанников Белыничской специальной школы-интерната

Чужих детей не бывает, все дети наши. В самой доброй и теплой атмосфере этот праздник продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исполнить желания воспитанников Белыничской специальной школы-интерната решило руководство Государственного пограничного комитета. Детей поздравили с наступающими новогодними праздниками, вручили им сладкие подарки и наборы для творчества. Школе передали сертификат на обновление учебно-материальной базы. Эти вроде бы обычные слова лучше всего иллюстрируют очень искренние детские эмоции.

Александр Мамченко, директор Белыничской специальной школы-интерната:

Дружба у нас достаточно тесная. Она не ограничивается только новым годом, у нас в этом году провели различного рода совместные мероприятия. Приезжал Институт пограничной службы, сморгонская кинологическая служба. Запускали мы дрон – делали совместный такой флешмоб. И много-многое другое, поэтому наши ребята уже многих курсантов и работников пограничной службы знают в лицо и по именам. Они очень ждут их, для них это, конечно же, большое событие.