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В Беларуси Дед Мороз «приказал» пограничникам пропустить Новый год

22 декабря 2023 20:51
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Дед Мороз Отдал «приказ» стражам рубежей дать дорогу Новому году. Момент уникальный – наши пограничники подчинились сказочному герою, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси Дед Мороз «приказал» пограничникам пропустить Новый год-1

Необычное действо ежегодно привлекает многочисленных туристов и гостей в резиденцию пущанского волшебника. Главные действующие лица постановки – непосредственно хозяин поместья и личный состав пограничной заставы, которая располагается в Беловежской пуще. Свидетели пусть и сказочного, но очень важного ритуала – воспитанники военно-патриотических классов. Здесь же ребята смогли оставить свои пожелания, которые хозяин поместья пообещал исполнить.

В Беларуси Дед Мороз «приказал» пограничникам пропустить Новый год-4

Безусловно, это замечательная традиция – пропускать Новый год через границу – очень важна. И я очень признателен погранслужбе за их работу, между прочим, безупречную. И, конечно же, эта церемония лишний раз доказывает, что белорусы – народ мирный. И они готовы делиться радостью, новогодними праздниками с другими странами мира.

В Беларуси Дед Мороз «приказал» пограничникам пропустить Новый год-7

Такие чудеса редко встречаются. И это только избранным такое можно поведать.

В Беларуси Дед Мороз «приказал» пограничникам пропустить Новый год-10

Я верю в «чудество», я загадал желание на этот Новый год.

В Беларуси Дед Мороз «приказал» пограничникам пропустить Новый год-13

Максим Бутранец, начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского:
Белорусские пограничники приняли сегодня на себя обязательство обеспечить в новогоднюю ночь пропуск Нового года, чтобы он достиг каждую семью, каждого ребенка, каждого взрослого. Подарил новые эмоции и яркие ощущения.

В Беларуси Дед Мороз «приказал» пограничникам пропустить Новый год-16

За спокойствие в самом сказочном лесу Дед Мороз не беспокоится. Местность хотя и труднопроходимая, государственную границу на лесном участке охраняют пограничники трех застав.

# Новый год # общество

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