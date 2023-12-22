В Беларуси Дед Мороз «приказал» пограничникам пропустить Новый год

Дед Мороз Отдал «приказ» стражам рубежей дать дорогу Новому году. Момент уникальный – наши пограничники подчинились сказочному герою, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычное действо ежегодно привлекает многочисленных туристов и гостей в резиденцию пущанского волшебника. Главные действующие лица постановки – непосредственно хозяин поместья и личный состав пограничной заставы, которая располагается в Беловежской пуще. Свидетели пусть и сказочного, но очень важного ритуала – воспитанники военно-патриотических классов. Здесь же ребята смогли оставить свои пожелания, которые хозяин поместья пообещал исполнить.

Безусловно, это замечательная традиция – пропускать Новый год через границу – очень важна. И я очень признателен погранслужбе за их работу, между прочим, безупречную. И, конечно же, эта церемония лишний раз доказывает, что белорусы – народ мирный. И они готовы делиться радостью, новогодними праздниками с другими странами мира.

Такие чудеса редко встречаются. И это только избранным такое можно поведать.

Я верю в «чудество», я загадал желание на этот Новый год.

Максим Бутранец, начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского:

Белорусские пограничники приняли сегодня на себя обязательство обеспечить в новогоднюю ночь пропуск Нового года, чтобы он достиг каждую семью, каждого ребенка, каждого взрослого. Подарил новые эмоции и яркие ощущения.