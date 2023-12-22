Прямой эфир

В рамках эстафеты добра «Наши дети» Роман Головченко посетил РНПЦ травматологии и ортопедии

22 декабря 2023 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Добрые дела в ожидании новогоднего чуда. В рамках эстафеты добра «Наши дети» премьер-министр Беларуси посетил РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках эстафеты добра «Наши дети» Роман Головченко посетил РНПЦ травматологии и ортопедии-1

Роман Головченко поздравил с наступающими праздниками детей, которые пока еще находятся на лечении и пожелал ребятам скорейшего выздоровления. Маленькие пациенты также подготовили для почетных гостей подарки: новогодние игрушки, сделанные своими руками. В ходе визита глава правительства посетил операционную, где проводят хирургические вмешательства при травмах, тяжелых врожденных и приобретенных деформациях опорно-двигательного аппарата у детей.

В рамках эстафеты добра «Наши дети» Роман Головченко посетил РНПЦ травматологии и ортопедии-4

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:
Ежегодно мы оперируем порядка 800 детей. И следует понимать, что это дети с самой тяжелой ортопедической патологией. Наш центр – это четвертый уровень оказания высокоспециализированной, квалифицированной помощи, поэтому естественно, что к нам попадают самые тяжелые дети. И не только из нашей республики, но и из других стран.

В преддверии Нового года учреждению подарили сертификат на закупку моторных систем, которые будут использоваться для проведения у детей и взрослых высокотехнологичных хирургических вмешательств.

# Благотворительная акция # общество # Михаил Герасименко # Роман Головченко

Другие новости рубрики

Все новости
Минск получил дополнительные мощности. Вот какие новые технологии появились в энергоснабжении
22 декабря 2023 13:54

Минск получил дополнительные мощности. Вот какие новые технологии появились в энергоснабжении

Делегация СНГ посетила маленьких пациентов хосписа в Боровлянах
22 декабря 2023 13:43

Делегация СНГ посетила маленьких пациентов хосписа в Боровлянах

Луцкий: «Мы живём и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом»
22 декабря 2023 13:41

Луцкий: «Мы живём и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом»