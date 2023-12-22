В рамках эстафеты добра «Наши дети» Роман Головченко посетил РНПЦ травматологии и ортопедии

Добрые дела в ожидании новогоднего чуда. В рамках эстафеты добра «Наши дети» премьер-министр Беларуси посетил РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко поздравил с наступающими праздниками детей, которые пока еще находятся на лечении и пожелал ребятам скорейшего выздоровления. Маленькие пациенты также подготовили для почетных гостей подарки: новогодние игрушки, сделанные своими руками. В ходе визита глава правительства посетил операционную, где проводят хирургические вмешательства при травмах, тяжелых врожденных и приобретенных деформациях опорно-двигательного аппарата у детей.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:

Ежегодно мы оперируем порядка 800 детей. И следует понимать, что это дети с самой тяжелой ортопедической патологией. Наш центр – это четвертый уровень оказания высокоспециализированной, квалифицированной помощи, поэтому естественно, что к нам попадают самые тяжелые дети. И не только из нашей республики, но и из других стран.

В преддверии Нового года учреждению подарили сертификат на закупку моторных систем, которые будут использоваться для проведения у детей и взрослых высокотехнологичных хирургических вмешательств.