Шпаковский о принципах Лукашенко: наш Президент не отвлекается на бессмысленные дебаты

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко и работу КГБ против беглых. В гостях советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко и работу КГБ против беглых. В гостях советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский.
Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России:
Что необходимо отметить относительно действий Лукашенко? Понимаете, есть хороший военный принцип, я думаю, вы с ним знакомы: нельзя отвлекаться на негодный объект. Президент чем хорош? Особенно в последние годы, когда он набрался этого политического веса и опыта. Он не отвлекается на бессмысленные дебаты с этими людьми. Он видит цель и идет к этой цели. Представьте, если бы вы начали доказывать каждому экономисту Романчуку Ярославу Чеславовичу: почему так, а не иначе. Он на каком-то определенном этапе, скажем так, когда своей активностью обратил на себя внимание, ему ведь было предложено применить свои наработки в коллективном хозяйстве. Никогда Воробьянинов не протягивал руки. Поэтому мы так и не узнали, на что способен Ярослав Чеславович Романчук с точки зрения практической экономики. Это касается и всех остальных. Поэтому, Григорий Юрьевич, я знаю, что у вас амплуа такое, простите за это слово, телекиллера. Вы их ночной кошмар и одновременно кумир. Потому что я думаю, что значительную часть вашей аудитории...
Григорий Азаренок, СТВ:
Хорошо, что не ночная фантазия.
Александр Шпаковский:
И это не исключено с точки зрения Стокгольмского синдрома. ...составляют адепты этих политических идеологий.
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