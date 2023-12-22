Делегация СНГ посетила маленьких пациентов хосписа в Боровлянах

Заглянул сегодня, 22 декабря, праздник в гости к маленьким пациентам хосписа в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порадовать ребят приехала делегация СНГ во главе с первым заместителем генсекретаря Содружества.

На долю этих детей выпали отнюдь не детские испытания. Здесь оказывают помощь мальчикам и девочкам с особо тяжелыми заболеваниями. Поддержка и внимание им очень важны, особенно в канун праздников. Разумеется, гости пришли не с пустыми руками. Ребятам вручили развивающие игры и книги, а учреждению – необходимое медоборудование.

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ: Мы действительно давно шефствуем над данным детским хосписом в Боровлянах. Если мы приезжаем, оставляем после себя добрый след в виде улыбки и хорошего настроения. Предновогодние праздники – это время исполнения желаний, благотворительности, милосердия, сострадания, это было испокон веков в крови у белорусского народа.

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

Есть люди, которые нуждаются в чем-то, поэтому мы, конечно, пользуемся этим моментом. Спасибо, что мы получаем оборудование, которое нам нужно, и игры, которые нам нужны. Потому что наши дети нуждаются в определенных играх, не в обычных. Мягкие игрушки нам не подходят, нам нужны специализированные игрушки. Нас спрашивают: а что привезти? Вот сейчас привезут специализированные игрушки для этих детей.

Благотворительный марафон «Наши дети» вот уже более четверти века дарит радость, тепло и веру в добро миллионам маленьких белорусов. В этом сезоне он будет шагать по стране до 15 января.