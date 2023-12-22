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Вольфович: «В канун Нового года подарить нашим детям кусочек радости, счастья очень важно»

22 декабря 2023 10:59
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Благотворительный проект «Наши дети» согревает сердца мальчишек и девчонок и помогает им почувствовать себя нужными. Такой посыл прозвучал сегодня, 22 декабря, от госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича во время посещения Мостовского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: «В канун Нового года подарить нашим детям кусочек радости, счастья очень важно»-1

Сотрудники Государственного секретариата поздравили ребят с наступающим Новым годом, подарили компьютерную технику и сладкие подарки. А главное, помогли создать атмосферу приближающегося праздника, сделать ребят чуточку счастливее, вселить уверенность и заставить поверить в себя.

Вольфович: «В канун Нового года подарить нашим детям кусочек радости, счастья очень важно»-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Дети – это будущее любой страны. Как мы будем относиться к нашим детям сегодня, такой эффект мы получим завтра. Конечно, в канун Нового года подарить нашим детям кусочек радости, счастья очень важно. Вспомните себя, когда мы были маленькими, как мы ждали Деда Мороза и Снегурочку. Ждали, когда Дед Мороз развяжет мешок и достанет тот или иной подарок, сладкий подарок. Конечно, и наши дети это хотят увидеть.

Вольфович: «В канун Нового года подарить нашим детям кусочек радости, счастья очень важно»-7

В дни новогодних и рождественских праздников ни один ребенок не должен остаться без поддержки, заботы и внимания. Именно такой душевный посыл уже который год подряд несет марафон добра под общим названием «Наши дети».

# Благотворительная акция # общество # Александр Вольфович

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