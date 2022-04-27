Вадим Гигин: массовый террор стал частью их и идеологии, и деятельности. Во всех программных документах он описан

Авторская журналистика на СТВ. Смотрите рассуждения о том, что политические убийства оппонентов это не исключение, а правило так называемого цивилизованного мира. На руках европейцев и американцев миллионы невинно убитых людей. Григорий Азаренок и известный историк, руководитель общества «Знание» Вадим Францевич Гигин в программе «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

В начале недели кого-то удивило, а кого-то и не очень сообщение о попытке убийства топовых российских журналистов. В первую очередь, Владимира Соловьева и других известных. Вы удивились?

Вадим Гигин, историк:

Зеленский фактически в прямом эфире дал указание несколько недель назад убить ведущих российских журналистов. Мы помним это высказывание, что вы будете за решеткой, за кратами, как он сказал, если доживете, если я правильно цитирую. Но близко к этому. ​Зеленский – очень злобный человек. Еще предстоит раскрыть психологию этой фигуры Григорий Азаренок:

Это в лучшем случае. Вадим Гигин:

Это в лучшем случае, да. Было очевидно, что готовится нечто подобное. И все больше раскрывается характер Зеленского. За личиной комика, юмориста скрывается очень злобный. Григорий Азаренок:

Мстительный. Вадим Гигин:

Как мне кажется, мстительный и закомплексованный человек, который давно рвался к власти. Мы ошибались, нужно прямо сказать, когда думали, что Коломойский его сделал, эта идея к нему о власти пришла чуть ли не прямо перед выборами. Ничего подобного. Я уверен, что он к этой в той или иной форме власти, может быть, не президентской, а вообще, он рвался давно. И это очень злобный человек. Еще предстоит раскрыть психологию этой фигуры. Абсолютно зловещей фигуры, недооцененной, безусловно, фигуры. Недооцененной в плане своей злобности. Галицийские националисты присягнули на верность Габсбургам. Вспомним хотя бы позицию Андрея Шептицкого митрополита униатского. Он и потом толкнул Коновальца к сотрудничеству с германским абвером и так далее. И вот этот террор, индивидуальный террор, массовый террор стал частью их и идеологии, и деятельности. Идеологии почему? Во всех программных документах описан террор. Массовый террор. Они прямо пишут, террор как бы оскотинивает народ – ну, и нормально. С одной стороны, это широкие репрессии против евреев, русских, поляков, сторонников другой идеологии. Даже внутри этого движения. Бандеровцы вырезали мельниковцев оуновского движения, организации украинских националистов. А с другой – индивидуальный. И одной из главных жертв становились журналисты. Самое печально знаменитое убийство Ярослава Галана, западноукраинского журналиста, которого зарубили топором, потому что его слово было ярким, полемичным. Слово, которое убеждало украинцев… Сам Галан, он кровь от крови, плоть от плоти украинского народа. И это не давало спокойствия этим бандеровцам, которые его приговорили и его убили.

​«Нынешняя их террористическая деятельность полностью вписывается в эту печальную парадигму» Григорий Азаренок:

Олесь Бузина в современности. Вадим Гигин:

Олесь Бузина. Только сорвали с языка это сравнение. Выдающийся украинский литератор, писатель, публицист, оратор, общественный деятель. Просто убитый сторонниками этой идеологии. Поэтому нынешняя их террористическая деятельность полностью вписывается в эту печальную парадигму. Григорий Азаренок:

Да, вы знаете, тем более в мировой литературе кровавый клоун, Джокер, значит, клоун на троне. Описан очень хорошо, это всегда наиболее зловещая кровавая фигура. Вадим Гигин:

Западная. Это не наша. В нашей такого нет. Белый, рыжий клоун. А там именно клоун – это абсолютно злобный персонаж, да, Джокер. Григорий Азаренок:

Тем не менее мы поговорили сейчас об Украине. Но и Владимир Путин сказал, что курировалось это все, безусловно, западными спецслужбами. Кто там сейчас наиболее рьяно действует – англичане, американцы. Но в их, вы правильно сказали, политической парадигме убить противника – это как высморкаться. ​Необандеровцы идеологически, морально готовы к этому Вадим Гигин:

Когда документы открываются, мы видим, что происходило в XVIII веке, в XIX веке. Роль английских посольств, корпунктов. То же агентство Reuters, фактически филиал английской разведки, на протяжении долгих десятилетий таковым являлось. Да, и они консультируют сейчас тех же бандеровцев. Понимаете, необандеровцы идеологически, если такое можно слово использовать, морально-психологически готовы к этому. Но их надо вооружить методикой, их надо вооружить эффективными средствами реализации своих планов. Эту роль и выполняют сейчас англичане. Ту, что выполняли когда-то немецкие спецслужбы. Еще до прихода Гитлера к власти. В 1920-е годы для поддержки украинских националистов и их террора при абвере, это еще при Веймарской республике, было создано бюро по организации войны при помощи национальных меньшинств. Выделялись деньги для этого. Но тогда, кстати, советские спецслужбы довольно эффективно противостояли. ГПУ их выявляло, наказывало. Это к вопросу о том, что якобы всех невинно осуждали за террористическую деятельность. Нет. Западные спецслужбы планировали на территории Советской России, затем Советского Союза широкую программу террористической деятельности. Нужно понимать, что противник использует любые методы для разрушения нашей государственности, нашей цивилизации. Безусловно. Иногда получает ответ. Петлюра, организатор еврейских погромов и не только еврейских на территории Украины, был убит за это. Бандера был убит. Но, давайте прямо скажем, это же не была мера изначально, допустим, советского государства в отношении того же Бандеры. Это была реакция на тот массовый террор, который они развернули на территории Украины.

Григорий Азаренок:

При этом самое паскудное – это реакция человеколюбивой интеллигенции, которая нам всегда рассказывала про слезинку ребенка и ужас репрессий, про ценность человеческой жизни и все остальное, а там у них сейчас спектр мнений от «жаль, что не убили» до, так сказать, «еще мы к этому придем». ​Создается тоталитарное общество, где происходит фашизация сознания ​ Вадим Гигин:

А это еще, по-моему, Достоевский описывал. В «Бесах» точно описана эта реакция. Федор Михайлович последние годы, месяцы своей жизни размышлял об этом. Реакция. И даже на себя проецировал. Понимаете, есть интеллигенция, а есть интеллигенствующие, которые самые негативные черты этой прослойки присваивают себе и гордятся ими. Нелюбовь к своей родине, Достоевский болезненно размышлял об этом, почему так происходит? О природе этого русского либерализма. Нелюбовь к своей родине, приятие жестокости в отношении своего противника. При этом проповедование какой-то свободы слова, но только для себя. И этот термин, который поначалу казался каким-то неестественным. Каким-то придуманным. Либеральный фашизм все больше обретает эти черты. Когда в эфире у того же Соловьева мы сказали по Умберто Эко о фашизации Европы. Многие: ну как это так? А возразить нечего. Ведь речь не идет о том, что создана какая-то фашистская партия, речь не идет о том, что шаг в шаг повторяет путь Муссолини и Гитлера. Какое? 100 лет прошло. Другое время. Партийная система эта классическая даже отмирает. Но создается тоталитарное общество, где нельзя высказывать иную точку зрения, где происходит фашизация сознания, происходит ее иррациональность. Григорий Азаренок:

Когда вы у Владимира Соловьева обращались и размышляли об Умберто Эко, наш креативный класс был к вам в большой претензии. Но не полемизировал с вами, а за то, что вы посмели его прочитать и использовать. Это то, что называется фашизм. Вадим Гигин:

Пусть спорят. Григорий Азаренок:

Эта светлоликая интеллигенция, есть такой сбежавший сейчас и кающийся вечно Дмитрий Львович Быков, он однажды просто сказал: мы в 1991 году совершили очень большую ошибку. Мы их там простили, недобили, не перевешали, не перерезали всех. И вот они сейчас подняли голову. Когда мы снова придем к власти, то мы такой ошибки не допустим. Мы всех убьем. Это вот писатель такой, гуманист сказал. Вадим Гигин:

Писатели разные бывают. Нужно сказать, что поэтому историческая миссия нашего поколения – не допустить их приход к власти, их возвращение к власти. Григорий Азаренок:

Там и здесь.