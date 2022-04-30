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Штурмовик Окрестин. Как 20-летний выпускник аэроклуба охранял небо Сталинграда

30 апреля 2022 15:07
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Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями. 

Штурмовик Окрестин. Как 20-летний выпускник аэроклуба охранял небо Сталинграда-1

Сергей Шуманский, корреспондент:
Улица Окрестина находится на юго-западе города, в Московском районе Минска. Ее протяженность около полукилометра. Начинается недалеко от трехуровневой развязки проспектов Жукова и Дзержинского, далее идет параллельно последнему, пересекается с 1-м переулком Окрестина и заканчивается перекрестком с улицей Пермской. И улица, и переулок названы в честь советского летчика, Героя Советского Союза Бориса Семеновича Окрестина.

Штурмовик Окрестин. Как 20-летний выпускник аэроклуба охранял небо Сталинграда-4

Борис Окрестин родился 18 февраля 1923 года в Москве в семье железнодорожника. Окончил 7 классов и поступил учиться в аэроклуб «Метростроя». Затем работал авиатехником и летчиком-инструктором в аэроклубе, впервые самостоятельно поднявшись в небо на учебном У-2.

Штурмовик Окрестин. Как 20-летний выпускник аэроклуба охранял небо Сталинграда-7

В сентябре 1942-го Окрестин был призван в ряды Красной армии. Сначала он летал на самолете По-2 в полку ночных бомбардировщиков. Ему довелось защищать Сталинград. В боях за волжскую землю он совершил 300 боевых вылетов. Затем переучился на штурмовик Ил-2. В первом же бою на новой машине в небе Донбасса Окрестин разгромил зенитную батарею врага. Во втором вылете в сложных метеорологических условиях он обнаружил и уничтожил несколько минометных и пулеметных точек и прямым попаданием – фашистский танк. В дальнейшем Борис Окрестин прославился как мастер бомбометания по аэродромам и железнодорожным эшелонам.

Штурмовик Окрестин. Как 20-летний выпускник аэроклуба охранял небо Сталинграда-10

В небе над Никополем Окрестин был серьезно ранен. Вражеский снаряд попал в фонарь кабины пилота. Несмотря на множественные осколочные ранения, Окрестин до конца израсходовал боезапас и только потом повернул самолет на свой аэродром. После посадки летчик потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Вскоре он вернулся в родной полк. К концу декабря 1943-го Окрестин совершил 381 боевой вылет, уничтожил более 40 танков, 2 бронемашины, 2 самолета и другую боевую технику, а также сотни солдат противника. В 1944-м гвардейский полк, в котором служил Борис Окрестин, перебазировался в Беларусь, где фашисты, отступая на запад, увозили с собой награбленное имущество. На перегонах участка Орша – Толочин сосредоточилось до 20 вражеских эшелонов. Нужно было застопорить их движение. 6 июля 1944 года эскадрилья гвардии старшего лейтенанта Окрестина получила боевую задачу – уничтожить выдвигающихся к Минску немцев. Шестерка Ил-2 во главе с Окрестиным взлетела сразу после постановки задачи. Увидев несущийся состав, командир пошел в атаку. Но гитлеровцы неожиданно заняли круговую оборону, направив пушки в стороны советских самолетов. Приняв весь огонь на себя, Борис Окрестин направил горящий самолет на немецкую колонну.

Штурмовик Окрестин. Как 20-летний выпускник аэроклуба охранял небо Сталинграда-13

Из служебной записки начальника штаба партизанского движения Беларуси П.К. Пономаренко маршалу Советского Союза А.М. Василевскому:
9 июля 1944 года мы обнаружили и осмотрели в лесах юго-восточнее Минска огромнейший укрепленный лагерь немцев, полностью уничтоженный нашей штурмовой авиацией. Этот район представляет собой потрясающее впечатление по масштабам разгрома и по демонстрации мощи нашего воздушного флота. В лагере на момент осмотра еще лежало более 5 тысяч трупов немецких солдат и офицеров. Здесь же находилось свыше 5 тысяч различных машин, большое количество боеприпасов.

Штурмовик Окрестин. Как 20-летний выпускник аэроклуба охранял небо Сталинграда-16

В груде уничтоженной фашистской техники было найдено тело погибшего при штурмовке гвардии старшего лейтенанта Бориса Окрестина. В 1945 году с воинскими почестями его похоронили на военном кладбище в Минске.

Штурмовик Окрестин. Как 20-летний выпускник аэроклуба охранял небо Сталинграда-19

Сергей Шуманский:
За 4 месяца до гибели, 13 апреля 1944 года, Борису Окрестину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 20 августа 1944-го посмертно Окрестин был награжден орденом Отечественной войны I степени. Его имя носят улица и переулок в Минске, а также гимназия № 30, где сооружен мемориальный комплекс. В честь героя также названа улица в Лиде, а еще школа в деревне Саранка Нижегородской области России. Чтобы помнили...

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Шуманский # Борис Окрестин # Фотофакт

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