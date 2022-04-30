Штурмовик Окрестин. Как 20-летний выпускник аэроклуба охранял небо Сталинграда

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Окрестина находится на юго-западе города, в Московском районе Минска. Ее протяженность около полукилометра. Начинается недалеко от трехуровневой развязки проспектов Жукова и Дзержинского, далее идет параллельно последнему, пересекается с 1-м переулком Окрестина и заканчивается перекрестком с улицей Пермской. И улица, и переулок названы в честь советского летчика, Героя Советского Союза Бориса Семеновича Окрестина.

Борис Окрестин родился 18 февраля 1923 года в Москве в семье железнодорожника. Окончил 7 классов и поступил учиться в аэроклуб «Метростроя». Затем работал авиатехником и летчиком-инструктором в аэроклубе, впервые самостоятельно поднявшись в небо на учебном У-2.

В сентябре 1942-го Окрестин был призван в ряды Красной армии. Сначала он летал на самолете По-2 в полку ночных бомбардировщиков. Ему довелось защищать Сталинград. В боях за волжскую землю он совершил 300 боевых вылетов. Затем переучился на штурмовик Ил-2. В первом же бою на новой машине в небе Донбасса Окрестин разгромил зенитную батарею врага. Во втором вылете в сложных метеорологических условиях он обнаружил и уничтожил несколько минометных и пулеметных точек и прямым попаданием – фашистский танк. В дальнейшем Борис Окрестин прославился как мастер бомбометания по аэродромам и железнодорожным эшелонам.

В небе над Никополем Окрестин был серьезно ранен. Вражеский снаряд попал в фонарь кабины пилота. Несмотря на множественные осколочные ранения, Окрестин до конца израсходовал боезапас и только потом повернул самолет на свой аэродром. После посадки летчик потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Вскоре он вернулся в родной полк. К концу декабря 1943-го Окрестин совершил 381 боевой вылет, уничтожил более 40 танков, 2 бронемашины, 2 самолета и другую боевую технику, а также сотни солдат противника. В 1944-м гвардейский полк, в котором служил Борис Окрестин, перебазировался в Беларусь, где фашисты, отступая на запад, увозили с собой награбленное имущество. На перегонах участка Орша – Толочин сосредоточилось до 20 вражеских эшелонов. Нужно было застопорить их движение. 6 июля 1944 года эскадрилья гвардии старшего лейтенанта Окрестина получила боевую задачу – уничтожить выдвигающихся к Минску немцев. Шестерка Ил-2 во главе с Окрестиным взлетела сразу после постановки задачи. Увидев несущийся состав, командир пошел в атаку. Но гитлеровцы неожиданно заняли круговую оборону, направив пушки в стороны советских самолетов. Приняв весь огонь на себя, Борис Окрестин направил горящий самолет на немецкую колонну.

Из служебной записки начальника штаба партизанского движения Беларуси П.К. Пономаренко маршалу Советского Союза А.М. Василевскому:

9 июля 1944 года мы обнаружили и осмотрели в лесах юго-восточнее Минска огромнейший укрепленный лагерь немцев, полностью уничтоженный нашей штурмовой авиацией. Этот район представляет собой потрясающее впечатление по масштабам разгрома и по демонстрации мощи нашего воздушного флота. В лагере на момент осмотра еще лежало более 5 тысяч трупов немецких солдат и офицеров. Здесь же находилось свыше 5 тысяч различных машин, большое количество боеприпасов.

В груде уничтоженной фашистской техники было найдено тело погибшего при штурмовке гвардии старшего лейтенанта Бориса Окрестина. В 1945 году с воинскими почестями его похоронили на военном кладбище в Минске.