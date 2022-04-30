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Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая

30 апреля 2022 15:11
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Начались долгожданные выходные, и очень хочется, чтобы все ранее намеченные планы на отдых всей семьей не омрачила плохая погода. Что же обещают синоптики? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

На предстоящей неделе погода, судя по прогнозам, стабилизируется, на юго-востоке страны температурный максимум будет зафиксирован во вторник, 3 мая, воздух прогреется до +16 °С. Значительных осадков в дневное время суток не предвидится. Они ожидаются лишь к концу недели, при этом сохранится умеренно теплая погода.  

Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая-1

Что касается западного региона, там солнце будет особенно активным, максимальная отметка достигнет +18 °С, в среднем температура будет колебаться в пределах +14…+16 °С, придут осадки также лишь к концу недели.  

На севере страны немного холоднее, здесь температура составит +11…+14 °С. Значительные осадки в виде дождя ожидаются во вторник днем, температура воздуха ночью составит +2…+6 °С.  

В Мадриде +26°C, в Москве +10°C. О погоде в Европе на неделю с 2 по 8 мая читайте здесь.

Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая-4

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая-7

Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая-9

Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая-11

Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая-13

Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая-15

Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая-17

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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