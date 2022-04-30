Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая

Начались долгожданные выходные, и очень хочется, чтобы все ранее намеченные планы на отдых всей семьей не омрачила плохая погода. Что же обещают синоптики? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
На предстоящей неделе погода, судя по прогнозам, стабилизируется, на юго-востоке страны температурный максимум будет зафиксирован во вторник, 3 мая, воздух прогреется до +16 °С. Значительных осадков в дневное время суток не предвидится. Они ожидаются лишь к концу недели, при этом сохранится умеренно теплая погода.
Что касается западного региона, там солнце будет особенно активным, максимальная отметка достигнет +18 °С, в среднем температура будет колебаться в пределах +14…+16 °С, придут осадки также лишь к концу недели.
На севере страны немного холоднее, здесь температура составит +11…+14 °С. Значительные осадки в виде дождя ожидаются во вторник днем, температура воздуха ночью составит +2…+6 °С.
В Мадриде +26°C, в Москве +10°C. О погоде в Европе на неделю с 2 по 8 мая читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.