Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая

Начались долгожданные выходные, и очень хочется, чтобы все ранее намеченные планы на отдых всей семьей не омрачила плохая погода. Что же обещают синоптики? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

На предстоящей неделе погода, судя по прогнозам, стабилизируется, на юго-востоке страны температурный максимум будет зафиксирован во вторник, 3 мая, воздух прогреется до +16 °С. Значительных осадков в дневное время суток не предвидится. Они ожидаются лишь к концу недели, при этом сохранится умеренно теплая погода.