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В Беларуси утвердили даты проведения ЦТ в 2026 году

26 сентября 2025 07:53
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Учебный год только недавно начался, а в Беларуси уже задумались об итоговой аттестации выпускников. Стали известны даты проведения централизованного тестирования в 2026-м, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси утвердили даты проведения ЦТ в 2026 году-2

Так, испытания по белорусскому и русскому языкам пройдут 29 мая. Обществоведение, химию, физику и историю Беларуси выпускникам предстоит сдавать 26 мая и 5 июня. Тестирование по математике, биологии, иностранному языку и географии состоится 26 мая и 2 июня. Все испытания будут начинаться в 11:00. Резервным днем станет 18 июня. Как и в 2025 году, проверить свои знания выпускники смогут в одном из 40 пунктов сдачи ЦТ – во всех районах страны. 

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Школы Беларуси

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