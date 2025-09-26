В Беларуси утвердили даты проведения ЦТ в 2026 году

Учебный год только недавно начался, а в Беларуси уже задумались об итоговой аттестации выпускников. Стали известны даты проведения централизованного тестирования в 2026-м, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, испытания по белорусскому и русскому языкам пройдут 29 мая. Обществоведение, химию, физику и историю Беларуси выпускникам предстоит сдавать 26 мая и 5 июня. Тестирование по математике, биологии, иностранному языку и географии состоится 26 мая и 2 июня. Все испытания будут начинаться в 11:00. Резервным днем станет 18 июня. Как и в 2025 году, проверить свои знания выпускники смогут в одном из 40 пунктов сдачи ЦТ – во всех районах страны.