Белорусские вузы начали приём документов на условиях целевой подготовки

Вступительная кампания в вузы стартовала в Беларуси. Первыми документы на прием подают абитуриенты-целевики. Сделать это можно до 2 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем, кто претендует на места, необходимо предоставить договор с организацией-заказчиком кадров. Что касается аттестата, чтобы пройти конкурс, средний балл должен быть не ниже семи. Однако эта норма не распространяется на наиболее востребованные экономикой специальности.