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Белорусские вузы начали приём документов на условиях целевой подготовки

27 июня 2025 17:15
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Вступительная кампания в вузы стартовала в Беларуси. Первыми документы на прием подают абитуриенты-целевики. Сделать это можно до 2 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем, кто претендует на места, необходимо предоставить договор с организацией-заказчиком кадров. Что касается аттестата, чтобы пройти конкурс, средний балл должен быть не ниже семи. Однако эта норма не распространяется на наиболее востребованные экономикой специальности.

Белорусские вузы начали приём документов на условиях целевой подготовки-2

Уверенным шагом она подходит к столу регистрации абитуриентов. У Марии Лукашун планы на будущее серьезны. Уже с 10 класса, будучи кадетом и отличницей, она мечтала стать на защиту экономических интересов страны. Ее выбор будущего – таможенное дело. В Купаловский вуз решила поступать по целевому направлению.

Белорусские вузы начали приём документов на условиях целевой подготовки-4

Мария Лукашун, абитуриентка:
В первую очередь я выбрала целевое. Это бесплатное образование, и после университета я смогу получить гарантированное рабочее место. Мне всегда нравилась международная торговля, логистика, поэтому я выбрала именно эту профессию.

Белорусские вузы начали приём документов на условиях целевой подготовки-6

В первые часы работы приемных комиссий очередь на подачу документов. В нынешнюю вступительную кампанию белорусские вузы планируют набрать более 6,5 тысячи целевиков. В Купаловском университете заявки на подготовку таких мотивированных специалистов в этом году направили четыре десятка предприятий и организаций.

Белорусские вузы начали приём документов на условиях целевой подготовки-8

Александр Каревский, заместитель председателя приемной комиссии, первый проректор Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:
Количество договоров, заключенных с различными заказчиками кадров, в этом году порядка 30 % больше, чем в прошлом, в нашем университете.

Белорусские вузы начали приём документов на условиях целевой подготовки-10

Учеба в Беларуси привлекает и жители других стран. Амелия Юдина, россиянка, подает документы в магистратуру Купаловского вуза. Ранее выпускница екатеринбургской школы отучилась у Гродно на биолога. И белорусский диплом, как и ожидала, дал отличный старт карьере. Развиваться в науке намерена и дальше.

Белорусские вузы начали приём документов на условиях целевой подготовки-12

Уже с 4 июля в вузах начнутся внутренние испытания для целевиков. Экзамен будут принимать в устной форме по первому профильному предмету. Зачисление студентов, которые будут получать высшее образование на условиях целевой подготовки, завершится 12 июля.

Подробнее в видео.

# Вступительная кампания

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