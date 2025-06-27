Белорусские вузы начали приём документов на условиях целевой подготовки
Вступительная кампания в вузы стартовала в Беларуси. Первыми документы на прием подают абитуриенты-целевики. Сделать это можно до 2 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем, кто претендует на места, необходимо предоставить договор с организацией-заказчиком кадров. Что касается аттестата, чтобы пройти конкурс, средний балл должен быть не ниже семи. Однако эта норма не распространяется на наиболее востребованные экономикой специальности.
Уверенным шагом она подходит к столу регистрации абитуриентов. У Марии Лукашун планы на будущее серьезны. Уже с 10 класса, будучи кадетом и отличницей, она мечтала стать на защиту экономических интересов страны. Ее выбор будущего – таможенное дело. В Купаловский вуз решила поступать по целевому направлению.
Мария Лукашун, абитуриентка:
В первую очередь я выбрала целевое. Это бесплатное образование, и после университета я смогу получить гарантированное рабочее место. Мне всегда нравилась международная торговля, логистика, поэтому я выбрала именно эту профессию.
В первые часы работы приемных комиссий очередь на подачу документов. В нынешнюю вступительную кампанию белорусские вузы планируют набрать более 6,5 тысячи целевиков. В Купаловском университете заявки на подготовку таких мотивированных специалистов в этом году направили четыре десятка предприятий и организаций.
Александр Каревский, заместитель председателя приемной комиссии, первый проректор Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:
Количество договоров, заключенных с различными заказчиками кадров, в этом году порядка 30 % больше, чем в прошлом, в нашем университете.
Учеба в Беларуси привлекает и жители других стран. Амелия Юдина, россиянка, подает документы в магистратуру Купаловского вуза. Ранее выпускница екатеринбургской школы отучилась у Гродно на биолога. И белорусский диплом, как и ожидала, дал отличный старт карьере. Развиваться в науке намерена и дальше.
Уже с 4 июля в вузах начнутся внутренние испытания для целевиков. Экзамен будут принимать в устной форме по первому профильному предмету. Зачисление студентов, которые будут получать высшее образование на условиях целевой подготовки, завершится 12 июля.
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